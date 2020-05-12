Пугачеву уличили в «продвижении» внука в Instagram

Москва, 12 мая. Поклонники Аллы Пугачевой осудили ее за поддержку внука Никиты Преснякова. Примадонна поделилась в своем Instagram клипом на новую песню «Тень», который Никита снял вместе с Женей Милковским из группы «Нервы», сидя на самоизоляции.

«Зацепило», – призналась в подписи Пугачева.

Однако в комментариях ее оценку разделили далеко не все. Как отмечают «Дни.ру», одна из пользовательниц резко осадила певицу, упрекнув в том, что она «продвигает» Никиту, а вместо этого должна была людей «по-человечески с Праздником Победы поздравить».

«Зачем его продвигать? Да, талантливая бабушка, небезуспешный отец, востребована и любима многими мама. Но вот на нем природа явно отдыхает», — безапелляционно заявила она.

Ранее портал «Утро» сообщал о поздравлении с 9 Мая, которое муж Примадонны, юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram. На видео их дети – Гарри и Лиза – читают стихи, а потом под «Прощание славянки» маршируют по дому вместе с Аллой Пугачевой. Его подписчики заявили, что двойняшки растрогали их буквально до слез.

Отметим, что на самоизоляции Никита Пресняков находится вместе со своей женой Аленой Красновой. Накануне она опубликовала в своем Instagram фото пикника, который она устроила, чтобы порадовать мужа. Майские праздники пара провела в деревне Бережки.