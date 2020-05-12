На Эйфелевой башне показали портреты борцов с коронавирусом. ФАН-ТВ

Эйфелева башня показала горожанам портреты главных борцов с пандемией коронавируса в стране. На большом экране, которые разместили на основании башни, сменяются портреты врачей, тех, кто борется с вирусом и спасает жизни людей.

Работники, сражающие день и ночь без выходных с болезнью, были удостоены чести в ночь перед тем, как Франция ввела поэтапное возвращение к нормальной жизни после 55 дней строгого карантина.

Миллионы французов уже вернулись на свои рабочие места, начинают работу некоторые магазины и образовательные учреждения. Однако в стране сохраняются жесткие ограничения, особенно в столице, очаге заражения. Вопрос об открытии кафе, ресторанов и пляжей во Франции еще не стоит, как и в большинстве стран мира.

Согласно данным, собранным университетом Джонса Хопкинса, во Франции зарегистрировано 176 658 случаев коронавируса, что привело к 26 310 смертельным случаям, связанным с вирусом.