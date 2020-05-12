Расследование ФАН подтвердило связь Пентагона с генетической лабораторией в Киеве

Министерство обороны США создало на Украине мощную сеть биолабораторий, собирающих генетическую информацию о людях и исследующих самые смертельные вирусы и патогены.

Несмотря на заявления Вашингтона, что деятельность биолабораторий направлена на предотвращение заболеваний, начало их работы на Украине совпало со вспышками туберкулеза, гепатита А, ботулизма, холеры и других опасных инфекций среди людей и животных. Сельское хозяйство страны тяжело страдает от эпидемий птичьего гриппа и африканской чумы свиней.

Информация об исследованиях биолабораторий тщательно засекречена. Любые независимые публикации об их работе американская сторона называет «российской пропагандой», хотя ведущие эксперты по биобезопасности уже открыто говорят о военных целях этой программы.

Федеральное агентство новостей решило разобраться, что именно Минобороны США скрывает в своих биолабораториях на Украине.

Киевский филиал Пентагона

В 2005 году между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

На основе этого соглашения за счет Пентагона в Киеве была создана лаборатория под названием «Научно-исследовательский учебный центр по диагностике болезней животных» (RTCADD).

В 2012 году Пентагон выделил на создание биолаборатории уровня биоопасности BSL-2 более 2 млн долларов, а уже 20 мая 2013 года ее торжественно открыл посол США Джон Теффт.

Передовая лаборатория была создана при Институте ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины. В этом институте функционирует уникальный банк штаммов микроорганизмов для нужд ветеринарии — один из крупнейших еще с советского периода.

В коллекции и в текущей работе там находятся более 1500 штаммов, изолятов микроорганизмов и стандартов микотоксинов. Из них почти 1400 возбудителей зоонозных заболеваний относятся ко второй группе патогенности.

Биолаборатория занимается выделением и идентификацией вирусов-возбудителей болезней животных, изучением морфологии, физико-химических и иммунологических свойств вирусов, изучением патогенеза и иммуногенеза вирусных инфекций, а также разработкой методов промышленного культивирования вирусов, используемых для изготовления диагностических и вакцинных препаратов.

На ее базе разрабатываются схемы дифференциальной диагностики вирусных болезней животных, технологии изготовления, контроля и применения живых вирусных вакцин, создаются коллекции эталонных и эпизоотических штаммов вирусов.

Помимо этого сотрудники киевской биолаборатории проводят отбор и подготовку штаммов производственных вирусов для изготовления диагностических и вакцинных препаратов, изучают эффективность химиотерапевтических средств для лечения и профилактики вирусных заболеваний животных. К ним же стекается информация об эпизоотической ситуации на Украине.

Пентагон по праву гордится этим центром — на одно только его лабораторное оборудование из бюджета американского военного ведомства было выделено свыше 760 тысяч долларов.

Лаборатории украинские — кураторы американские

Деятельность биолабораторий на Украине и их финансирование курирует Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) Минобороны США. В Пентагоне за украинское направление отвечает Кевин Гарретт, а непосредственно на Украине интересы DTRA представляет сотрудница посольства США Джоанна Уинтрол.

Через Уинтрол осуществлялся проект «Совместная биологическая программа» по внедрению американцев на военно-биологические объекты Центрального санитарно-эпидемиологического управления (ЦСЭУ) МО Украины.

Теперь вполне понятно, почему деятельность «мирных» украинских исследовательских биоцентров полностью засекречена. В соответствии с подписанным с Минобороны США договором, правительство Украины обязано отказывать в публичном раскрытии информации, обозначенной Пентагоном как «чувствительная».

Также американцы получают неограниченный доступ к информации и технологиям, считающимся на Украине государственной тайной. В то же время «стороны сводят к минимуму число лиц, имеющих доступ к «конфиденциальной» информации».

«Это явная попытка обойти конвенцию (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. — Прим. ФАН), — считает бывший научный сотрудник Оболенского центра прикладной микробиологии, экс-инспектор комиссии ООН по биологическому оружию в Ираке Игорь Никулин. — Они опасные исследования переносят с территории Соединенных Штатов Америки на территорию стран, которые граничат с Россией».

По словам эксперта, на Украине под прикрытием Пентагона давно работают частные американские корпорации, которые испытывают там новые лекарства, проверяют новые штаммы, а потом возвращают себе потраченные деньги через продажу вакцин своего же производства.

Биобомба замедленного действия

Но только сбором информации Минобороны США себя не ограничивает. Украина обязана передавать собранные штаммы опасных патогенов для «биологических исследований» в лаборатории Пентагона.

По экспертному мнению, американских военных больше всего интересуют особенности иммунитета восточных славян и поиск устойчивых к антибиотикам инфекций, характерных именно для этого региона.

«Американцы проверяют возбудителей заболеваний на местном генотипе — на людях, животных, растениях, — подчеркивает микробиолог Игорь Никулин. — Они создают новые возбудители, новые патогены, которые устойчивы к коммерческим вакцинам, к антибиотикам. А через Польшу, Румынию, Венгрию, Чехию, Словакию «заробітчани» разносят заразу дальше».

Иными словами, Украина — это «биологическая бомба» не только для России, но и для всей Европы, резюмировал эксперт.

При этом сам Институт ветеринарной медицины, на базе которого Пентагон создал свою биолабораторию, находится на грани выживания. По словам главы Ассоциации животноводов Украины Ирины Паламар, из-за недофинансирования киевские власти собирались перевести институт на однодневный режим работы. Это создает непосредственную угрозу безопасному хранению коллекции патогенных микроорганизмов и вирусов.

Такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у здравомыслящих украинцев. В середине апреля парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» написала запрос на имя президента Владимира Зеленского с просьбой провести расследование реализуемой на территории Украины программы Минобороны США по изучению компонентов биологического оружия.

Увы, в Киеве продолжают молчать, а замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности и разведке Ирина Верещук даже заявила, что «никаких бактериологических лабораторий США на Украине не было и нет».

Однако расследование ФАН выявило в самых разных регионах Украины более десяти исследовательских центров, работающих по программам Пентагона. Об их деятельности мы продолжим рассказывать в наших следующих материалах.