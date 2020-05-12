Бурджанадзе считает, что Зеленский еще пожалеет о доверии к Саакашвили

Москва, 12 мая. Назначение бывшего президента Грузии и главы Одесской области Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета национального совета реформ Украины испортит отношения Киева не только с Тбилиси, но и с Москвой. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, доверившись Саакашвили, впоследствии будет сожалеть об этом, как и его предшественник Петр Порошенко.

Власти в Киеве игнорируют позицию Грузии, которая считается стратегическим партнером, назначая на высокий пост беглого преступника.

Помимо этого, Бурджанадзе считает провалом грузинской внешней политики отзыв посла из Киева.

«Конечно, в украинско-грузинских отношениях сейчас кризис. Тут двух мнений быть не может, когда налицо игнорирование позиции грузинской власти и даже официального письма председателя парламента», — отметила грузинский политик.

Она также добавила, что перед Саакашвили открываются многие двери только благодаря антироссийским взглядам, но это не спасет экс-президента от того, что он вновь «наломает дров».