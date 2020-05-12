Гузеева задела Харламова за живое после его нападок

Москва, 12 мая. Ведущая телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева решила задеть за живое комика Гарика Харламова после того, как тот сделал десятки юмористических видео с ее участием.

Под одним из постов в профиле Гузеевой в Instagram у нее спросили про отношение к резиденту Comedy Club. Телеведущая не стала игнорировать вопрос и нашла, чем задеть оппонента за живое.

«У нас обоих лишний вес», — рассказала Лариса подписчику.

Гарик Харламов оценил ответ своей коллеги и даже разместил скрин этой беседы в своем профиле в Instagram, похвалив телеведущую за меткую реплику.

«Браво, Лариса!» — написал шоумен.

Подписчики Харламова также по достоинству оценили ироничный ответ Гузеевой. По их словам, это лучшее, что можно было сказать.

«Ларисе респект», — написал пользователь под ником antonovasvetlana12. «Получил жирного леща», — добавил vasilij.loginov.

Ранее участник шоу «Давай поженимся!» решил пошутить над юмористом Гариком Харламовым, который регулярно высмеивает передачу в соцсетях. На видео шоумен «оказался у ног» ведущей Ларисы Гузеевой прямо на шоу «Давай поженимся!».

Лариса Гузеева призналась, что Гарик Харламов ее «просто задолбал». Телеведущая даже посвятила юмористу историю участницы «Давай поженимся!», которая рассказала, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с мужчиной в попытках справиться с метеоризмом.