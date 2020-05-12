Sohu назвало условие для примирения США и России

Москва, 12 мая. Журналисты китайского издания Sohu прокомментировали ситуацию в российско-американских отношениях, а также попытались выяснить, что мешает двум странам примириться, пишет «ПолитРоссия».

Как считают авторы статьи, опубликованной в издании, Москва и Вашингтон имеют большое количество противоречий друг с другом. При этом за последние несколько лет страны пытались перезагрузить отношения, однако в итоге все возвращалось к исходной точке.

«На первый взгляд сегодня между США и Россией нет ни одной причины для примирения. Они являются принципиальными конкурентами, которые не собираются друг другу уступать», — подчеркнули журналисты.

При этом они считают, что у Вашингтона есть веский повод, чтобы начать сближаться с Москвой. По мнению экспертов издания, в ближайшее время Китай станет главной темой американской внешнеполитической повестки. В этих условиях, подчеркнули они, Вашингтон попытается примириться с РФ, чтобы использовать российские ресурсы для сдерживания китайских оппонентов.

«Отказ от давления на Россию придет к тому, что эта страна резко увеличит свой экономический и военный потенциал. Для США это будет просто ужасно, так как американской гегемонии будут угрожать не только китайцы, но и россияне», — указали аналитики Sohu.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят».

Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши». Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.