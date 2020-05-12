Сенатор Цеков назвал условия, при которых Украина захочет воссоединиться с Россией

Склонность к фантастическим прожектам довольно наглядно характеризует украинскую элиту. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН согласился с мнением главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, заявившего, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин «опростоволосился», когда спрогнозировал возвращение полуострова под власть Киева. По словам экс-дипломата, для этого должны быть соблюдены два условия: непрекращающееся санкционное давление на РФ и желание крымчан вновь стать жителями Украины. Оба пункта, по убеждению Молохова, «заведомо нереальны».

«Санкционный режим так и не привел к ожидавшимся от него результатам, — отметил Цеков. — Он лишь ослабил Европу и Соединенные Штаты, дезорганизовал нормальные экономические процессы в мире. На Россию же введенные ограничения никаких негативных последствий не оказали — напротив, наша страна усилилась, и об этом свидетельствует ситуация с коронавирусом, к которой РФ подошла наиболее подготовленной».

Что же касается «желания крымчан», то оно, по словам сенатора, уже было выражено на референдуме 17 марта 2014 года, когда за воссоединение с Россией высказалось почти 97% жителей полуострова. Более того, добавил парламентарий, практически все то время, что Крым был в составе Украины, его население мечтало называть себя россиянами.

«Возможно, и остальные украинцы со временем захотят этого, и тогда вся Украина также воссоединится с Российской Федерацией, — сказал собеседник ФАН. — Или хотя бы придут к выводу, что из всех стран в мире нет другой, что желала бы им столько добра, как наша».

Цеков также согласился с тезисом Молохова о том, что Украина никогда не сможет стать «витриной западного мира», на которую с вожделением будут смотреть крымчане, в то время как полуостров никогда не окажется «гирей» для России, на что так надеются «украинские горе-политики».

«Украина — это скорее «задворки» западного мира, но уж ни в коем случае не витрина, — убежден сенатор. — И это было понятно с первых же дней ее независимости: вся эта хуторянщина, нацизм и фашистская идеология, стоящие во главе угла украинской внутренней и внешней политики, никогда не смогли бы сделать из нее нормальную страну».

Что же касается самого Крыма, то он, по словам парламентария, никогда не был и не может стать для Российской Федерации обузой и уж тем более «гирей».