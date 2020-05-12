Политолог Рар рассказал о единственном выводе для Украины после пандемии

Берлин, 12 мая. Ослабленный после пандемии Запад не станет помогать Украине, поэтому стране придется восстанавливаться своими силами, и это единственный вывод, который киевские власти должны сделать из ситуации с COVID-19, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Другим странам тоже помогать будут меньше. Потому что многие европейские страны будут заражены этими проблемами», — заявил он в интервью Ukrlife.TV.

Рар считает, что Италию вряд ли можно будет спасти, как Грецию 10 лет назад. Кроме того, проблемы могут возникнуть в Португалии и Испании.

В новых условиях, по его мнению, актуальность приобретет идея о создании единого политического пространства от Атлантического до Тихого океана, «потому что в подобных кризисах человечество должно будет помогать друг другу». Еще одним актуальным вопросом он считает идею создания всемирного альянса в сфере здравоохранения. Рар считает, что если бы такое объединение существовало раньше, оно могло не допустить распространения COVID-19 по всему миру.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что несмотря на тяжелые последствия пандемии, украинской экономике не угрожает дефолт, потому что Киев собирается заключить соглашение на 5 млрд долларов с Международным валютным фондом.

Шмыгаль не стал отрицать, что пандемия сильно поражает Украину, но страна имеет экономические резервы и до сих пор, по его оценке, была в значительной степени стабильна во время кризиса. Помимо помощи от МВФ, Украина, по словам Шмыгаля, надеется и на поддержку от Германии, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и Комиссии ЕС, которая в апреле одобрила Киеву кредит на 1,4 миллиарда евро. Но и это еще не все. Украинская сторона также надеется, что немецкий KfW (Кредитное учреждение для восстановления) предоставит ей кредит в размере 150 миллионов евро для укрепления малых и средних компаний в период кризиса из-за коронавируса.