В Госдуме назвали условия удара России по радарной системе НАТО в Норвегии

В случае вооруженного конфликта Россия будет вынуждена ударить по радарной системе НАТО «Глобус», которая находится в Норвегии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Страхи Норвегии

Вооруженные силы Норвегии занимаются модернизацией радар-системы «Глобус» в городе Варде на севере страны. Идет установка нового американского оборудования. Местные жители из-за этого нервничают и боятся, отмечает издание NRK.

«Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуации исключить нельзя», — заявил мэр города Варде Эрьян Йенсен.

«Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно», — пожаловался местный житель Стиг Нильсен.

«От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься», — добавил другой житель Варде Асле Кристиансен.

Условия для удара

Как отметил Юрий Швыткин, Соединенные Штаты проводят политику, в результате которой простые жители многих стран, в том числе блока НАТО, становятся заложниками. В случае реальных боевых действий Россия нанесет соответствующие удары по стратегическим объектам стран блока НАТО, в том числе и по радар-системе «Глобус» в Норвегии.

«Руководства таких государств, как Норвегия, должны в очередной раз хорошенько задуматься о своем предназначении перед местными жителями. Власти страны в первую очередь должны думать о безопасности своего населения. Угроза исходит не от России, которая ведет миролюбивую политику в отношении всех государств. Угроза исходит от Соединенных Штатов, которые ставят в роли заложников простое население остальных стран», — пояснил Юрий Швыткин.

Ранее издание The Barents Observer, ссылаясь на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 бомбардировщиков ВКС РФ отработали нанесение удара по норвежскому радару в Варде. «Драматично сымитированная атака» произошла 14 февраля 2018 года, еще одна аналогичная «атака» произошла за год до этого. В свою очередь Министерство обороны РФ эту информацию не подтвердило.

«У страха глаза велики. Вместе с этим мы не будем отрицать, что наша национальная стратегия исходит из возможных внешних вызовов, которые исходят из-за рубежа. В первую очередь от стран блока НАТО. И Норвегия в данном вопросе не является исключением, учитывая, что она входит в состав Североатлантического альянса. Все учения, которые проводились в соответствии с боевой подготовкой, конечно же, нацелены на профилактику возможной агрессии в отношении нашей страны», — заключил Юрий Швыткин.

Напомним, ставший для НАТО кошмаром коронавирус вынудил союзников сократить военные расходы. На фоне нестабильной экономической обстановки в мире, вызванной пандемией нового типа коронавируса, первой сдалась Польша.