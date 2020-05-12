 Санкт-Петербург перешел на масочный режим. ФАН-ТВ

С 12 мая в Петербурге введен масочный режим. Жители Северной столицы встретили первые рабочие дни после самоизоляции в масках и перчатках. Требование является обязательным, нарушителям грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей.

Вагоны метро, как и в былые времена, до введения нерабочих дней, снова наполнены людьми и кажется, что все вернулось в прежнее русло за исключением одной детали. У петербуржцев помимо зонта появилось еще несколько обязательных аксессуаров — это маски и перчатки.

Носить средства индивидуальной защиты теперь в обязательном порядке необходимо в общественных местах, транспорте, включая такси, в магазинах и на улице. Город к нововведениям подошел ответственно и обеспечил всем необходимым аптеки, магазины и даже на выходе из метро установили вендинговые автоматы с перчатками, масками и антисептиками.

«Не всегда удобно зайти в аптеку или еще в какое-то такое место, а здесь все время с работы и на работу ездишь, естественно удобно», — говорит Юлия Ершова, петербурженка.

«Да, эффективно, потому что пути передачи воздушно-капельные. Если больной человек, вы же не знаете, какой он, здоровый или больной. Так что защищенность есть, конечно. У нас же не все такие ответственные люди. Больной — сиди дома, а они катаются везде, поэтому я считаю, да.<…> Так что мне понравилось, что все в масках, и я защищена, и другие», — поделилась Людмила Иванова, петербурженка.

«Это правильно, естественно поддерживаю. Я уже с 20-го марта в маске хожу, потому что это наша безопасность, и правильно принято решение», — уверена Фаина Сосновская, петербурженка.

«Это нужно, конечно, потому что народ все-таки, бывает большое количество людей, и когда они рядом друг с другом, то естественно они могут кому-то помочь заразиться. Ну и нам тоже легче намного. <…> Скажите, а за сегодняшний день много человек было в масках? — Все! <…> В основном все уже, но и до этого много в масках, меньше в перчатках, а сегодня уже перчатки все надели», — рассказывает Светлана Николаева, кондуктор.

Напомним, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса продлен до 31 мая.