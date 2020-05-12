Леонков объяснил, почему ВМС США никогда не смогут обнаружить российские подлодки

Москва, 12 мая. Российские атомные подлодки «Ясень» и «Борей», а также дизель-электрическая субмарина «Варшавянка» отличаются исключительными характеристиками, что ставит в затруднение Военно-морские силы (ВМС) США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, «Борей» и «Ясень» являются уникальными в своем роде подводными лодками, а их новейшие модификации отличаются малошумностью хода, что дает им возможность скрытно выдвигаться на позиции.

При этом «Борей» имеет на борту межконтинентальные ракеты «Булава». Судно способно сохранять скрытность при запуске ракет в подводном положении благодаря технологии «сухой старт».

«Ясень» вооружен ракетами семейства «Калибр» и противокорабельными гиперзвуковыми ракетами «Циркон», его основная задача – борьба как с подводными, так и надводными кораблями противника. Кроме того, ракеты «Калибр» несут на борту и «Варшавянки».

«Стрельбу именно с этих подводных лодок демонстрировало Министерство обороны РФ во время конфликта в Сирии – когда лодка «Великий Новгород» из подводного положения несколько таких ракет запустила, и все попали точно в цель», – отметил Леонков.

Эксперт также вспомнил публикацию одного из зарубежных СМИ. В материале рассказывалось о том, что американский сенатор поинтересовался у военных, могут ли они со стопроцентной гарантией обнаружить местоположение российских военных подлодок.