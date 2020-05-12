Москва, 12 мая. Бывший супруг российской певицы Лолиты Милявской — спортсмен Дмитрий Иванов — откровенно рассказал об отношениях с исполнительницей. Развод Иванова и Лолиты называют самым громким расставанием 2020 года.

Несмотря на то, что спортсмен и артистка казались идеальной парой, выяснилось, что это была лишь красивая картинка. Разойтись мирно пара не смогла. Как пишут средства массовой информации, есть слухи, что Иванов вел себя неподобающим образом по отношению к супруге и изменял ей, будучи в браке.

При этом сам спортсмен отвергает все обвинения в свой адрес и говорит: ни у кого нет доказательств его неверности. По данным издания «Телепрограмма», в Интернете всплывают новые переписки Иванова с разными женщинам , где он писал сообщения интимного характера. Кроме того, по данным журналистов, он называл поклонниц уменьшительно-ласкательными словами «крошка», «малышка» и тому подобное.

Бывший муж Лолиты откровенно рассказал о жизни с 56-летней певицей.

«Все, кто знаком со мной знают, что я не говорю подобные словам. Во время брака с Лолитой у меня не было отношений с другими, но я мог переписываться с кем угодно», — подчеркнул Иванов.

Ранее Лолита Милявская в откровенном интервью рассказала о любовной переписке своего бывшего супруга Дмитрия Иванова с другими женщинами. По словам артистки, экс-муж изменял и своим любовницам.

Лолита отметила, что в течение последних двух лет экс-супруг Иванов изменял ей с 40-летней Ольгой, однако последняя — не единственная в списке фитнес-инструктора. По словам Лолиты, переписка Иванова и Ольги началась в 2017 году, поэтому отношения вполне можно назвать длительными. При этом, как утверждает певица, на тот момент соперница не была свободна. Впрочем, экс-супруг Лолиты успевал вести и другие переписки.