Доктор Мясников сравнил борьбу с коронавирусом с игрой в карты

Москва, 12 мая. Новый вид коронавируса ведет себя довольно хаотично, а борьба с пандемией напоминает игру в карты. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«Кто-то носит «черную метку», у кого-то «оберег», — отметил медик.

Мясников напомнил, что некоторые люди постоянно контактируют с заразившимися, при этом сами не заболевают. Другие же стараются соблюдать изоляцию, но все равно заражаются коронавирусом. Кроме того, по словам доктора, сама болезнь у всех протекает по-разному, независимо от возраста.

«Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет», — написал Мясников.

Обратил внимание эксперт и на странности географического распространения коронавируса. Например, в США «пылают» центр и север, а в штате Флорида, где много пенсионеров, обстановка более благоприятная. Разные картины наблюдаются и на западе и востоке Германии, а также на северо-востоке и юго-западе Франции. Страны бывшего Советского Союза, по словам Мясникова, вирус «щадит». Врач отметил, что это может быть связано с прививками БЦЖ, передает «Царьград».

«Создается впечатление, что мы чего-то не знаем. <..> Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть», — подчеркнул телеведущий.

В заключении врач отметил, что рано или поздно ответы на все вопросы будут получены, и тогда будет ясно, кто и как «сдает карты».

По данным на 12 мая, в России выявлено 232 243 случая коронавируса, сообщает НСН. За весь период наблюдений 43 512 пациентов с инфекцией полностью выздоровели.