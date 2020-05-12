Мужчина спас соседку из горящего дома в Челябинской области. ФАН-ТВ

Житель Златоуста в Челябинской области Дмитрий Сергиенко спас свою соседку из горящего деревянного дома.

Накануне мужчина заметил пламя в доме напротив и бросился на спасение. Дмитрию удалось спасти хозяйку дома, но вынести документы и вызволить собаку ему не получилось, из-за жаркой ветреной погоды в деревянном доме очень быстро распространился огонь.

Во время спасения Дмитрий незначительно повредил себе руку осколками разбитого окна. А женщина, хозяйка дома, сейчас находится в больнице из-за отравления угарным газом.

«Загорелся пристрой, от пристроя пошло туда. Мы сперва начали ворота открывать, ворота были закрыты. Тут еще один-два человека должны быть, не знаю, где они. Они дальше ворота ломали, я постучался в стекло, никто не открыл. Разбил стекло, открыли окно и вытащили человека. Там хозяйка дома была», — рассказывает Дмитрий.

Причины возгорания уточняются. Пожарные отмечают, что восстановить деревянное строение будет невозможно.