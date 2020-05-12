В Крыму вынужденную паузу бизнеса из-за COVID-19 используют для обучения предпринимателей

Пандемия коронавируса дает крымским предпринимателям время «навести порядок в доме» и восполнить пробелы в бизнес-обучении, считают в Южном региональном центре поддержки экспорта. Эта общественная организация с прямым выходом на правительство республики помогает вести инвестора от бизнес-проекта до воплощения его идеи в санкционных условиях на крымской земле. Советник директора ЮГЦПЭ Яков Слуцкий в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как с помощью Центра удается наладить экспорт товаров крымских предпринимателей и установить связи с потенциальными инвесторами полуострова.

Год назад, на ЯМЭФ-2019 Яков Слуцкий подробно рассказывал ФАН о запуске проекта. С момента его создания — 26 января 2017 года — в условиях санкций удалось заключить 45 экспортных контрактов на зерно, крупы, молочную продукцию, корма, удобрения, туристические услуги.

— Яков Семенович, какую работу уже удалось проделать Центру для поддержки крымских предпринимателей?

— За это время Центр полноценно встал на ноги, начал работу в рамках национальных проектов по развитию экспорта, экспортных услуг и стратегии Крыма. Сейчас ЮГЦПЭ — это структура двойного подчинения с финансированием как из федерального, так и из местного бюджета. Со стороны республики нас курирует Минэконом Крыма, со стороны России — Российский экспортный центр.

Южный региональный центр поддержки экспорта фактически стал одним из ведущих учреждений внешнеэкономической деятельности Крыма по развитию экспорта. Причем, если раньше в сфере нашего внимания был только экспорт, то сегодня мы не отказываемся от помощи и первичной обработки информации по другим направлениям инвестиционной деятельности от иностранных партнеров. У нас есть подведомственное учреждение — Корпорация развития, с которым мы взаимодействуем: смотрим на потенциальных партнеров и передаем их им в работу.

За последнее время Центр провел серьезные мероприятия за рубежом: были успешные бизнес-поездки в Сирию, Индию, Иран, Казахстан, Абхазию и ответные миссии из Ирана, Индии и Сирии. В ноябре прошла международная конференция в Крыму с участием делегаций из Сирии и Ирана, — в результате подписали ряд контрактов.

В марте 2020 года была организована бизнес-миссия в Объединенные Арабские Эмираты под руководством заместителя председателя Совета министров РК-министра финансов РК Ирины Кивико, с участием министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко. Главный результат поездки — достигнута договоренность с принимающей стороной об открытии представительства Центра на базе Торгово- промышленной палаты города Аджман, ОАЭ. Сейчас вопрос в работе.

Отдельно необходимо отметить, что руководство Крыма лично принимает участие в работе с предпринимателями на всех этапах, открыто к инициативам и диалогу. Мы не можем открыто говорить обо всех своих достижениях в связи с санкциями в отношении Крыма. К сожалению, у нас уже были случаи, когда информация о заключенных контрактах попадала в СМИ, и у крымских партнеров начинались проблемы. Поэтому стараемся говорить в общих чертах.

— Но хотя бы сферы экспорта возможно озвучить?

— Список экспортных крымских товаров большой: знаменитая розовая соль, эфирные масла, косметика, зерно, подсолнечное масло, электрооборудование, электрические инструменты, сварочное оборудование, морепродукты, минеральная вода и другие виды товаров и услуг.

Например, в Индии мы нашли партнера, который заинтересован в совместном фармацевтическом производстве на территории Крыма с условием экспорта. Это вполне рабочая схема: инвестор приходит, открывает у нас производство, и в результате его продукция становится экспортом. У нас есть также экспортные продукты электропромышленности завода «Фиолент», который работает на уровне не ниже европейского.

Кроме того, Крым предлагает услуги по образованию: наш Крымский федеральный университет и раньше готовил кадры для развивающихся стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Сегодня у этих стран также есть большой интерес к нашему образованию: уровень подготовки врачей высокий, а плата за обучение неизмеримо мала по сравнению с университетами Запада. Поэтому количество заявок сейчас превышает наши возможности: дополнительные общежития еще строятся.

— Как решается вопрос с логистикой, с портовыми перевозками, ведь для экспортных объемов мощностей авиаперевозок и Крымского моста может быть недостаточно?

— Конечно, у нас пока есть логистические сложности: суда под иностранными флагами не могут заходить в порты Крыма, иначе будут арестованы в ближайшем иностранном порту, а таких проблем никто не хочет. Но есть страны, которые могут работать в водах Крыма и заходить к нам — с ними вопросы логистики прорабатываются. Обходные пути находятся через черноморские порты, российские компании.

В рамках форума «Россия-Африка» мы провели переговоры с Минсельхозом РФ и обсудили крымские проблемы по экспорту. Например, одна из наших сложностей — небольшие объемы зерна. Россия готова создавать кооперативы, чтобы Крым мог выходить на международный рынок в общем объеме зерна, который требуется для загрузки судов. Минсельхоз в этом поможет: они готовы предоставить зонтик для Крыма и организовать поставку зерна в рамках общего экспорта. Пока что это в перспективе, но двери для этого открыты.

— Как приспосабливаются к этим условиям крымские предприниматели?

— Наш малый и средний бизнес долгое время были ориентированы на внутренний рынок: люди работали с Украиной, покупая овощи и привозя мясо. В 90-е многие вынужденно стали предпринимателями, — просто чтобы выжить. В СССР вообще не было понятия предпринимательства, поэтому частный бизнес стал массовым, но примитивным: вещи покупались в Турции или Италии, перепродавались в Крыму — вот и весь бизнес. Кто-то успел пройти курсы, но большинство МСП не понимают, как устроен многоплановый процесс экспорта.

Сейчас на нацпроект выделяются серьезные суммы, и люди должны понимать, что ориентация на экспорт перспективна. Мы предлагаем крымским МСП стенд на международных выставках, а он обычно стоит больших денег. Говорим: «Мы сделаем его бесплатно, просто приезжайте и привезите продукцию. Представьте ее, и вы почти наверняка найдете тех, кто захочет ее покупать». Так мы предоставили стенд одной из наших компаний на выставке в Казахстане, и, несмотря на санкции, у нее теперь есть свое представительство там.

Понимаете, мир все равно движется в сторону глобализации. Мы не сможем все время сидеть замкнутыми, нам никто этого не позволит. И выживут те, кто вовремя это поймет.

У нас появилось много партнеров не только в сфере деловых отношений, но и в плане обучения.

Например, наши партнеры из Торговой-промышленной палаты Чехии провели ряд тренингов нашим предпринимателям, предложили свои бизнес-технологии. У нас пока есть проблемы с учетом международных стандартов ведения бизнеса, и сейчас благоприятное время для обучения. Мы договорились об онлайн-лекциях Академии внешнеэкономических связей Чехии: она будет работать с нами, предоставлять блоки обучения для предпринимателей.

— Чем заняты Центр и крымские предприниматели в период пандемии, когда многие бизнес-процессы заморожены?

— Конечно, коронавирус создал проблемы для предпринимателей малого и среднего бизнеса: пришлось резко менять планы экспортной деятельности. Но он же дал возможность осмотреться и «навести порядок в доме». Центр оказывает услуги удаленно, организовывает образовательные мероприятия. Самое главное, что в это время ведомства Крыма, ответственные за внешние связи, проработали вопрос координации.

В обычной «текучке» многие вопросы взаимодействия уходили на второй план, хотя они играют ключевую роль. Особенно это касается работы с Представительством Крыма при президенте РФ, которое возглавляет Георгий Мурадов. Мы перешли к плотной работе с его подведомственным учреждением — культурным деловым Центром, договорились о создании единой информационной платформы, которая помогла бы миновать бюрократические процедуры.

Сейчас мы наблюдаем комплексное объединение ведомств в нашей работе. У нас есть организующий орган: комитет по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям. Мы все делаем вместе, потому что все взаимосвязано: культура, социальные программы и экономика. Конечно, никто не мог предвидеть, что экономика будет претерпевать такие проблемы — даже санкции сегодня отошли на второй план. Но нам и сейчас есть, над чем работать.