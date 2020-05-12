Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

Москва, 12 мая. Москва «устроила проводы» боевым судам НАТО, которые зашли в Баренцево море в рамках проводившихся ими семидневных учений. Об этом пишет Business Insider.

Сразу после того, как американские и британские корабли зашли в Баренцево море, Россия приняла решение провести собственные военно-морские маневры в регионе. Напомним, ударная группа кораблей НАТО в составе американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британского фрегата «Кент» зашла в Баренцево море 4 мая. В США пояснили, что предупредили Минобороны РФ о своих действиях для того, чтобы «избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию».

Позже ВМС США в Европе сообщили, что боевые корабли НАТО прибыли в регион, чтобы «отстаивать свободу навигации и продемонстрировать бесшовную сплоченность между союзниками». Москва начала следить за кораблями США и Великобритании в Баренцевом море, а после объявила о начале военно-морских учений, напоминает Business Insider.

Также новостной портал отмечает, что у РФ самое большое побережье Северного Ледовитого океана, а деятельность в арктическом регионе приносит ей приблизительно четверть ВВП.

Китайские аналитики ранее заявили, что поход американских эсминцев в Баренцево море обернулся неожиданной реакцией со стороны России. По их словам, если Запад и США рассчитывали подобными действиями спровоцировать своих оппонентов на необдуманный шаг, то ему был поставлен шах и мат. Также инцидент с заходом в Баренцево море кораблей НАТО прокомментировали читатели американского сайта Breitbart. Они назвали неуместными их действия.