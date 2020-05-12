Новый совместный российско-турецкий патруль стартовал на трассе М4

Дамаск, 12 мая. Новый совместный российско-турецкий патруль стартовал сегодня на международной трассе М4.

Выдвинувшись из населенного пункта Ат-Тронбе, к востоку от Идлиба, военные проследовали до окраины Ариха, к югу от Идлиба, сообщает Aleppo Media Center.

Ранее старший офицер войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск ВС РФ в Сирии Геннадий Перегудов сообщил, что подразделения специальной обработки войск РХБ защиты ВС РФ провели полную дезинфекцию военной техники Турции, которая въехала на территорию, контролируемую сирийской армией. После этого колонна продолжила движение в сопровождении российской военной полиции.

Дезинфекции подверглись несколько бронемашин, автоцистерна и автопоезд с бульдозером. При этом промывке подвергались не только кузова машин, но и элементы подвески, колесные арки. Кроме того, после была проведена дезинфекция участка дороги, где стояла колонна.