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Сирия новости 12 мая 12.30: сообщения об ударах в районе Пальмиры, сорвано 10-е совместное патрулирование Турции и РФ

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Совместное патрулирование Турции и РФ

Сирия, 12 мая. Сорвано десятое совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе. Поступают сообщения о ракетных ударах к востоку от Пальмиры в провинции Хомс. Курдские боевики арестовали семь человек на западе Ракки по обвинению в шпионаже, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в срыве совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за вылазку в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве курдского боевика в южной части Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали семь человек в лагере для беженцев на западе Ракки по обвинению в шпионаже.

ВВС Израиля: подозреваются в нанесении ударов по позициям иранских формирований на востоке Хомса.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Поступают сообщения о ракетных ударах по территории Восточного Хомса, где базируются иранские ополченческие формирования, выступающие на стороне Сирийской арабской армии (САА). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (BassamJaara), атаке подвергся район станции Т-3 к востоку от Пальмиры. По предварительным данным, к случившемуся имеет отношение ВВС Израиля, которые и прежде атаковали позиции союзников правительственной армии САР на территории Сирии. Напомним, в прошлый раз израильские ВВС нанесли удары по восточным районам провинции во второй половине апреля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Накануне сообщалось о вылазке группы радикалов у города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Стало известно, что ответственность за убийство двух боевиков «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в данном районе взяли на себя террористы «Исламского государства». Соответствующее заявление на своей странице опубликовали связанные с группировкой медиаресурсы.

Между тем поступила информация о нападении неизвестных на грузовик с цистерной, в которой перевозилось топливо. Как передает Twitter-канал (SteeleSyAA), транспортное средство было взорвано. Ни одна из антиправительственных бандгрупп пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В Идлибе было сорвано десятое совместное патрулирование Турции и РФ. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (warjournal), колонна российской военной полиции и ВС Турции была вынуждена повернуть назад из-за взрыва СВУ. В то же время некоторые источники утверждают, что была попытка ударить по патрулю из РПГ-7.

Telegram-канал (NovostiDamask) отмечает, что началу мониторинга предшествовали демонстрации террористов у города Ариха. Более подробные сведения о случившемся в настоящий момент выясняются.

Напомним, прошлое российско-турецкое патрулирование в провинции, которое состоялось пять дней назад, стало рекордным по протяженности маршрута. Она составила 15 километров. Этому способствовали предварительные переговоры между главарями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», выступающей главным противником совместного мониторинга, и представителей ВС Турции.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В западной части региона состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным интернет-портала Al Nour, во время обысков в лагере для беженцев «Махмуди» были арестованы семь человек, прибывших из провинции Идлиб. Их обвинили в шпионаже в пользу поддерживаемой Турцией группировки «Сирийская национальная армия» и доставили в следственный изолятор в городе Ат-Табка. О дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На юге провинции произошло убийство одного из курдских боевиков. Согласно информации новостного портала Al Nour, неизвестные застрелили члена «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине города Аш-Шаддади в южной части региона. Предполагается, что за нападением стоят террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Тем не менее подконтрольные группировке медиапорталы пока не заявляли о причастности боевиков к случившемуся.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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