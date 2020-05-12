Сирия, 12 мая. Сорвано десятое совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе. Поступают сообщения о ракетных ударах к востоку от Пальмиры в провинции Хомс. Курдские боевики арестовали семь человек на западе Ракки по обвинению в шпионаже, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в срыве совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за вылазку в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве курдского боевика в южной части Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали семь человек в лагере для беженцев на западе Ракки по обвинению в шпионаже.

ВВС Израиля: подозреваются в нанесении ударов по позициям иранских формирований на востоке Хомса.

Провинция Хомс

Поступают сообщения о ракетных ударах по территории Восточного Хомса, где базируются иранские ополченческие формирования, выступающие на стороне Сирийской арабской армии (САА). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (BassamJaara), атаке подвергся район станции Т-3 к востоку от Пальмиры. По предварительным данным, к случившемуся имеет отношение ВВС Израиля, которые и прежде атаковали позиции союзников правительственной армии САР на территории Сирии. Напомним, в прошлый раз израильские ВВС нанесли удары по восточным районам провинции во второй половине апреля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне сообщалось о вылазке группы радикалов у города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Стало известно, что ответственность за убийство двух боевиков «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в данном районе взяли на себя террористы «Исламского государства». Соответствующее заявление на своей странице опубликовали связанные с группировкой медиаресурсы.

Между тем поступила информация о нападении неизвестных на грузовик с цистерной, в которой перевозилось топливо. Как передает Twitter-канал (SteeleSyAA), транспортное средство было взорвано. Ни одна из антиправительственных бандгрупп пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Провинция Идлиб

В Идлибе было сорвано десятое совместное патрулирование Турции и РФ. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (warjournal), колонна российской военной полиции и ВС Турции была вынуждена повернуть назад из-за взрыва СВУ. В то же время некоторые источники утверждают, что была попытка ударить по патрулю из РПГ-7.

Telegram-канал (NovostiDamask) отмечает, что началу мониторинга предшествовали демонстрации террористов у города Ариха. Более подробные сведения о случившемся в настоящий момент выясняются.

Напомним, прошлое российско-турецкое патрулирование в провинции, которое состоялось пять дней назад, стало рекордным по протяженности маршрута. Она составила 15 километров. Этому способствовали предварительные переговоры между главарями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», выступающей главным противником совместного мониторинга, и представителей ВС Турции.

Провинция Ракка

В западной части региона состоялись рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным интернет-портала Al Nour, во время обысков в лагере для беженцев «Махмуди» были арестованы семь человек, прибывших из провинции Идлиб. Их обвинили в шпионаже в пользу поддерживаемой Турцией группировки «Сирийская национальная армия» и доставили в следственный изолятор в городе Ат-Табка. О дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

На юге провинции произошло убийство одного из курдских боевиков. Согласно информации новостного портала Al Nour, неизвестные застрелили члена «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине города Аш-Шаддади в южной части региона. Предполагается, что за нападением стоят террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Тем не менее подконтрольные группировке медиапорталы пока не заявляли о причастности боевиков к случившемуся.

1 Организация запрещена на территории РФ.