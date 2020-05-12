Рашкин и Гудков подставили Россию сравнением полиции с нацистами

Полицейские задержали депутатов-коммунистов, шедших 9 мая под красным флагом по центру Москвы… В такой подаче новость, обошедшая все оппозиционные и ряд зарубежных СМИ, выглядит некрасиво, даже одиозно. Еще бы, в общенациональный праздник силовики не позволили народным избранникам мирно прошагать по улицам родного города под символом Победы!

Но самый беглый анализ фактов, проведенный обозревателем Федерального агентства новостей, обнаруживает в новости двойное дно, а в акции депутатов от КПРФ — циничную провокацию ради политических амбиций.

Рашкин спрятался за неприкосновенность

Напомним, что 9 мая, в условиях режима самоизоляции, введенного указом мэра Москвы Сергея Собянина, представители КПРФ во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, нарушая прямой запрет на массовые мероприятия, захватив с собой флаги и транспаранты, попытались провести несанкционированную акцию на Пушкинской площади.

Сотрудники полиции старались образумить коммунистов, призывали их соблюдать закон, разойтись и держать социальную дистанцию. Однако те и не думали прислушиваться к обращению сил правопорядка, а сам Рашкин даже оказал им физическое сопротивление.

Спрятавшись за депутатскую неприкосновенность, депутат от КПРФ, скандально известный связями с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, возмущался действиями полицейских, называл их «фашистами» и сравнивал с «полицаями» времен Великой Отечественной войны.

Рашкин успел развернуть плакат «Подняли [знамя] над Рейхстагом, поднимем над Кремлем!», наглядно показав отношение к святому для каждого гражданина России месту. А после того как представители закона навели порядок на площади, продолжил пиариться в соцсетях.

«В автозак за Красное знамя Победы? — негодовал Рашкин в Twitter. — Депутаты-коммунисты пришли, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто грудью защитил нашу Родину от фашистов».

Первый секретарь МГК КПРФ так и не удосужился объяснить, зачем коммунисты пришли «отдавать дань памяти» не к одному из десятков московских монументов в честь героев Великой Отечественной, а к памятнику Пушкину.

Это самый простой из вопросов к Рашкину. Но есть к нему и другие, более серьезные претензии.

Преступно, как после Чернобыля

Первая из таких претензий касается недопустимого поведения во время пандемии коронавируса. Кем надо быть, чтобы в разгар массового заболевания, от которого до сих пор нет лекарства, нарочно идти на нарушение санитарных норм и подставлять своих же однопартийцев под риск заразиться?

О том, что этот риск был понятен организаторам, свидетельствует реплика телеграм-канала «Красная Москва»:

«2-й опер. полк, который нас задержал, весь инфицирован. Не представлялись, удостоверения не предъявляли», — помощник депутата КПРФ».

То есть перед нами — никакие не «ковид-диссиденты», отрицающие само существование коронавируса, а прожженные политиканы. Им было отлично известно о риске заражения, и тем не менее они сознательно пошли на него.

Здесь на память приходит одна крайне неприятная для коммунистов история, которую им до сих пор припоминают миллионы жителей бывшего СССР.

1 мая 1986 года первый секретарь ЦК КП Украины Владимир Щербицкий уже прекрасно представлял себе последствия катастрофического взрыва на Чернобыльской АЭС, который произошел четырьмя днями раньше. В ситуации, когда всего в сотне километров от Киева находился плюющийся радиоактивной пылью реактор, первомайская демонстрация в центре столицы Украинской ССР была просто опасной для здоровья людей.

Киев заносило радиоактивной пылью. В домах на северных окраинах города на тех подоконниках, что смотрели в сторону станции, можно было намерить до 5 миллирентген в час — это в сотню раз больше естественного радиационного фона. Усугубляли ситуацию грузовые автомобили, которые в первые дни после аварии ехали в Чернобыль и из Чернобыля по обычным дорогам, развозя радиоактивную пыль.

Тем не менее, Щербицкий настоял на штатном проведении Первомая и более того — запретил вывозить из Киева детей. То, что сам он присутствовал на празднике со своим семейством, никак не умаляло его вину. Так в угоду политической конъюнктуре были принесены в жертву здоровье и безопасность сотен тысяч людей.

Преступный шаг с майской демонстрацией Компартия признала уже через две недели. 16 мая 1986 года вышло постановление Политбюро ЦК КПСС о том, что в информировании населения относительно последствий катастрофы на ЧАЭС «были допущены ошибки».

Ровно в такой же ситуации, если разобраться, вывел своих людей на несанкционированную акцию депутат Рашкин. Вопиющее нарушение самоизоляции стало откровенной пощечиной обществу в ситуации, когда клиники страны переполнены заболевшими. Сколько человек должно умереть, чтобы Рашкин, вслед за своими предшественниками, признал эту ошибку?

Отметим, что из-за нынешней пандемии вся страна скрепя сердце была вынуждена отказаться от проведения 9 мая традиционного Парада Победы и «Бессмертного полка». Нелегкое решение властей было продиктовано единственным стремлением — сохранить человеческие жизни.

На этом фоне члены КПРФ, по сути, демонстративно пренебрегли общественной безопасностью и подвергли смертельному риску десятки людей на площади ради собственного хайпа.

Первым начал Навальный

Взглянем еще раз на акцию коммунистов 9 мая. Что в ней удивляет?

Хотя бы то, что в персональной публичной активности ни Рашкина, ни его соратников никто не ограничивал. Сразу после задержания «подельников» первый секретарь МГК КПРФ свободно выступил с уличной «пресс-конференцией», форма проведения которой была аналогична одиночному пикету.

Что мешало его компаньонам прибегнуть к такому же формату? Ответ ясен: коммунистов интересовала вовсе не «дань памяти», а конфронтация с властью. Им нужна была буча в центре Москвы — под вспышки фотокамер и одобрительный щебет в соцсетях.

Кто же щебетал? Да вся «оппозиционная колонна». Причем едва ли не громче всех — те, кто называют себя «либералами» и любят обличать «ужасы коммунистического режима». Лишь в одном случае готовы они брататься с КПРФ — когда дело касается протеста против нынешних российских властей.

Трогательное единство с Рашкиным проявил, к примеру, Геннадий Гудков — еще один одиозный политик, умудрившийся скрестить в себе либеральную лозунговщину и многолетнее прошлое сотрудника КГБ.

«9 мая в Москве полицаи задержали... депутатов Мосгордумы (ВЫСШИЙ орган законодательной власти) при попытке... возложить цветы к мемориалу павших воинов! — заявил Гудков в Twitter. — Это все, что Вам нужно понимать о нынешнем путинском режиме. Он давно сгнил!»

После чего с удвоенной энергией, видимо из уважения к коммунистическим партнерам, продолжил строчить о «сталинских палачах».

К такому политическому соседству нынешние коммунисты давно привыкли. Чего делить, когда источники финансирования и целеуказаний — одни и те же? Кстати, та «неожиданная» встреча Рашкина с блогером Алексеем Навальным в гостинице «Националь» осенью 2019 года многим открыла глаза на то, как в действительности устроена оппозиционная сеть в России. Ее крайности смыкаются, а ее лидеры, которые, в глазах «паствы», должны не переваривать друг друга, ведут себя как неразлучные дружбаны.

Вот и действия Навального в нынешний День Победы ничем принципиально не отличаются от провокации Рашкина. Руководитель «фонда», признанного в России иностранным агентом, тоже использовал светлый праздник лишь как повод напомнить о себе — и, среди прочего, назвать «сборищем маньяков» тех, кто мечтал достойно отметить 9 Мая в этом году.

Более того, именно Навальный едва ли не первый в России посмел сравнить российских полицейских с «полицаями». Еще в 2013 году, как раз к годовщине Дня Победы, блогер именно так назвал служителей закона, комментируя обыски в своем офисе. Мол, смотрите, к нам нагрянули «полицаи и комендатура»! А для верности еще и снабдил свой пасквиль плакатом «Слава героям-партизанам, разрушающим фашистский тыл!».

Так что подмену понятий, которую сегодня увлеченно эксплуатируют Рашкин и Гудков, придумал как раз Навальный. Впрочем, не удивимся, если это первенство оспорит какой-нибудь подлец.

Но и это, пожалуй, не самое важное.

«Фашистские» приравнивания — удар по России

Обратим внимание на более знаковый момент: эта «сладкая парочка» в один голос назвала российских стражей порядка, защищавших закон, презрительным словом «полицаи». У этого термина есть лишь одно значение — «вооруженные коллаборационисты на оккупированных гитлеровцами территориях СССР».

При этом Гудков уже давно с маниакальным упорством приравнивает сталинский Союз к нацистской Германии, а вот за Рашкиным такого, кажется, раньше не водилось. И тут вдруг — не только «полицаи», но и Кремль фактически приравнен коммунистом к Рейхстагу, тогда как красный и бело-сине-красный флаги им противопоставлены.

Что за этим стоит?

Противопоставление «красного знамени Победы» и «преступного триколора», с варварски-безграмотным низведением последнего до «власовской тряпки», — известный прием политических манипуляторов. Пользуясь тем, что на протяжении бурного ХХ века два этих стяга нередко находились в руках соперничающих сил, манипуляторы пытаются перенести прошлые, уже разрешенные русской историей противоречия в актуальную политику.

Стравливание «красных» и «белых» (или, если угодно, «трехцветных») — это полная противоположность смысла 9 Мая, одна из главных песен о котором имеет пронзительную строчку: «И значит нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим». Победа действительно была одна на всех, она объединила Жукова и Деникина, профессора и колхозника, осужденного и конвоира, русского и грузина. По сути, Рашкин, в День Победы изощренно называя полицейских «полицаями», бьет не по ним, а по общенародному празднику, спаявшего страну воедино.

От приравнивания сердца России, Кремля, к поверженному Рейхстагу — всего один шаг до известной формулы западных пропагандистов: «Воевали два тоталитарных, преступных режима». Этот фальшивый посыл, ставящий знак равенства между СССР и Третьим рейхом, — не просто пляска на костях наших павших, но и удар по современной России.

Ведь если СССР был столь же преступным, как и гитлеровская Германия, значит никакую его победу праздновать нельзя. А все его достижения, полученные по результатам 1945 года: от обретенных Калининграда и Сахалина до места в Совбезе ООН и «сталинского» ядерного оружия — должны быть у России отобраны.

Если же, как хором заявляет пестрая оппозиция, в России сегодня тоже «фашистский режим», значит «прогрессивное человечество» обязано обуздать и его, как когда-то — Гитлера. Именно этот призыв «покарать Россию» читается в гудковско-рашкинском восклицании о «полицаях».

В обоих случаях нашей стране пришлось бы «платить и каяться». В том числе выплачивая сотни миллиардов долларов «компенсаций и контрибуций» ее «жертвам», которые непременно найдутся.

Добавим, что итальянский фашизм и немецкий национал-социализм были «любимыми отпрысками» западноевропейской цивилизации. С их помощью Старый Свет пытался законсервировать колониальный мир, с его разделением людей на «уберменшей» и «унтерменшей», с расовой, этнической и религиозной дискриминацией сотен миллионов.

Ни в красном СССР, ни в православной имперской России подобное разделение людей «по праву рождения» было попросту невозможным. А в сегодняшней РФ если кто и практикует подобный социал-дарвинизм, то лишь «люди с хорошими генами», с их ненавистью к «вате».

Понимают ли все это депутат от КПРФ и экс-гэбист? Если не понимают, то им не место в отечественной политике. Если все им понятно, значит они нарочно демонизируют Россию в глазах сограждан и подставляют ее перед мировым сообществом.

Примерный результат подобного расчеловечивания целой страны мы наблюдаем на «декоммунизированной» Украине. Теперь в свободное от сжигание «колорадов» и бомбежек Донбасса время там проходят марши недобитков-эсэсовцев, и все это — под аккомпанемент обвинений России в «рашизме».

Федеральное агентство новостей считает, что любое приравнивание России к Третьему рейху наносит вред национальным интересам нашей страны, направлено на разобщение ее народа, является пересмотром итогов Второй Мировой войны и должно караться как уголовное преступление. Наше агентство просит Генпрокуратуру РФ рассмотреть эту публикацию и дать юридическую оценку изложенным фактам приравнивания органов государственной власти РФ к органам нацистской Германии со стороны российских оппозиционеров.