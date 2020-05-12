Террористы ПНС Ливии проводят зачистки среди лояльных ЛНА мирных жителей

Триполи, 12 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии начали зачистки неугодных режиму Файеза Сарраджа в районе Аль-Хадба. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователь Facebook пишет, что Абдель Хамид Мадгута в настоящее время проводит массовые аресты всех, кто публично поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) в квартале Аль-Хаддад района Аль-Хадба.

Таким образом, ПНС Ливии как обычно отыгрывается за свои военные неудачи на мирных жителях. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари сообщало, что армия Халифы Хафтара продвинулась в районах Аль-Азизия и Аль-Хира, оттеснив триполитанские бандформирования к центру столицы.

Боевики вынуждены были отойти к пару Ан-Наср, откуда обычно они вели огонь по гражданскому населению. Кроме того, террористы переместили тяжелое вооружение в жилые районы и «перенесли» штаб-квартиру из Абу Салима.