В Бенгази высоко оценили совместный призыв Франции, Египта, ОАЭ, Греции и Кипра по Ливии

Бенгази, 12 мая. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Восточного правительства Ливии высоко оценило вчерашнее совместное заявление глав дипломатии Франции, Греции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Кипра касательно вмешательства Турции во внутренние дела североафриканского государства. В ведомстве выразили благодарность на странице в Facebook «пятерке» стран, призвавших Анкару прекратить поддерживать террористов, захвативших Триполи.

Кроме того, в МИД ливийского правительства осудили турецкую интервенцию и соглашение о военном сотрудничестве, заключенное в ноябре минувшего года между властями Турции и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Также отмечена деятельность Анкары по переброске на территорию страны сирийских наемников, завербованных турецкой стороной из рядов запрещенных в России террористических группировок, таких как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

Представители Восточного правительства Ливии обратили внимание на то, что пособничество Турции террористическому режиму Файеза Сарраджа в Триполи подрывает международные инициативы по мирному политическому урегулированию внутриливийского кризиса, утвержденные по итогам берлинской конференции, прошедшей в конце января этого года. Также отмечается, что контрабанда оружия для боевиков ПНС и переброска джихадистов из Сирии, осуществляемые турецкими властями, нарушают международное право и эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное в 2011 году.

Еще в документе, опубликованном ливийским МИД на странице в соцсети Facebook, подчеркивается важность введения командованием ЛНА в одностороннем порядке гуманитарного перемирия на период священного для мусульман месяца Рамадан. Помимо прочего, в посте выражается признание дружественным братским странам, которые вместе с Палатой представителей Ливии призывали к прекращению боевых действий на время мусульманского праздника.

Ливийское внешнеполитическое ведомство указало на продолжающиеся провокации со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований ПНС и сирийских джихадистов-наемников, из-за которых страдает мирное население Ливии. Так, в посте в соцсети упоминаются недавние нападения террористов на военную базу ЛНА Аль-Ватыя и город Тархуна. МИД Восточного правительства заявляет о необходимости принятия жестких мер со стороны международного сообщества и ООН в отношении Правительства национального согласия и Турции.

Напомним, ранее марионеточное триполитанское «правительство» проигнорировало инициативу дипломатических представителей ряда европейских стран и Палаты представителей Ливии о введении гуманитарного перемирия на время месяца Рамадан. Несмотря на это, военнослужащие армии фельдмаршала Халифы Хафтара придерживаются режима прекращения боевых действий, проявляя уважение к традициям ливийского народа и священному мусульманскому празднику.

Накануне Федеральное агентство новостей рассказывало о совместном требовании к Турции касательно прекращения вмешательства в Ливию, озвученном представителями МИД Греции, Египта, Франции, ОАЭ и Кипра.

1 Организация запрещена на территории РФ.