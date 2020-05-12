Коронавирус 12 мая в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

На Украине уже более трех тысяч медиков заболели новым типом коронавируса; в Соединенных Штатах у детей с коронавирусной инфекцией обнаружили нехарактерные симптомы. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 12 мая

— Всего зараженных 4 260 187 (+74 857 за сутки) — Скончались 287 349 (+3461 за сутки) человек — Выздоровевших 1 530 082 (+34 048 за сутки) пациента

Данные по России на утро 12 мая

На 12 мая 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 232 243 (+10 899), выздоровело 43 512 (+3711), умерло 2116 (+107). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+5392), Московская область (+1063) и Нижегородская область (+354).

Данные по Украине на 12 мая

По информации министерства здравоохранения страны, официально на территории Украины на утро 12 мая было зафиксировано 16 023 (+375 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончалось 425 человек (+17 за сутки), всего выздоровело 3373.

Самая большая заболеваемость за сутки была зафиксирована в Черновицкой области (+2396 человек) и в Киеве (+1930 человек).

Кроме того, как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, еще 90 медиков заразились коронавирусом за сутки. Общее число больных медработников свыше 3,1 тысячи.

Странные симптомы

У трех детей из педиатрического отделения одного из госпиталей в американском штате Коннектикут был диагностирован синдром воспалительного ответа. Вероятно, он связан с заражением нового типа коронавируса. Об этом сообщает издание ctpost.

У пациентов врачи наблюдают острое воспаление гланд, боль в животе и груди. При этом у них отсутствуют проблемы с дыханием. Врачи мониторят ситуацию, призывая родителей внимательней относится к жалобам детей на самочувствие.

Бесплатные маски

В Тюмени волонтеры начали выдавать бесплатные маски. Об этом сообщил оперативный штаб области по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, молодогвардейцы Тюменской области совместно с волонтерами штаба «Мы вместе» распределяются на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов города.