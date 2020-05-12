Ахмад Мисмари прокомментировал заявления СМИ о ситуации в Ливии

Бенгази, 12 мая. На пресс-конференции официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари прокомментировал ряд публикаций в СМИ о ситуации в Ливии, совместном заявлении стран «пятерки» и МИД Турции. Также Мисмари уделил отдельное внимание вопросам, посвященным делегированию полномочий ЛНА в управлении страной народом Ливии.

«Ранее мы дали достаточное количество ответов, затрагивающих вопрос о делегировании полномочий, однако по-прежнему остается много нюансов, требующих разъяснения, и я отвечаю на них от имени Верховного командования, а не от лица Палаты представителей, ее членов или ее комитетов», — начал официальный спикер ЛНА.

Он напомнил, что в Ливии существует ряд таких институтов власти, как Президентский совет, Государственный совет и совет Мишри (Высший государственный совет. — Прим. ФАН), которые представляют интересы других государств и организаций на территории Ливии. В частности, «Братья-мусульмане»1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ).

«Однако Палата представителей прошла через свободные и честные выборы, представляющие волю всего ливийского народа, и она может быть распущена только по результатам других равноценных выборов, где власть будет передана демократическим путем», — утверждает Мисмари.

Генерал-майор ЛНА отметил, что тем не менее существуют «представители», которые не сдержали своих обещаний и «предали свою честь в пользу других партий, денег или власти, которая представляет интересы не народа Ливии, а предателей».

Пять стран поддержали ЛНА в совместном заявлении

Мировое сообщество в лице пяти государств — Греции, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Кипра — поддержало правительство Хафтара, публично призвав Турцию прекратить военную поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем в обход оружейного эмбарго ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в заявлении «пятерки» акцентировалось внимание на эскалации конфликта путем пособничества Анкары ПНС, что подрывает миротворческие инициативы международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса в рамках итогов берлинской конференции.

«Это очень важное заявление, поскольку считается международным признанием легитимности ЛНА, поддерживает задачи, выполняемые ЛНА по восстановлению мира и стабильности, и подчеркивает центральную роль ЛНА в борьбе с террористами и экстремистами. А вот заявления МИД Турции, касающиеся Верховного командования, эскалации конфликта, сведений об использовании нового вооружения и турецких интересах в Ливии, наводят на вопросы: что турецкие самолеты делают здесь? Турецкие военные автомобили и сотни турок, солдат, офицеров, сотрудников разведки и еще 17 тысяч сирийцев, сражающихся под турецким флагом. Что они все делают здесь?» — говорит Мисмари.

Он заверил, что «мечты Эрдогана», которые не сопряжены с интересами турецкого народа или оппозиции Турции, «будут похоронены в Ливии». Кроме того, официальный спикер ЛНА подчеркнул, что спекуляции на новостях о нападениях на турецкое посольство являются частью игры по раздуванию слухов экстремистами в целях управления общественным мнением.

Разочарование молчанием со стороны ООН

В ООН осудили атаки сил Ливийской национальной армии (ЛНА) на международный аэропорт «Митига» в Триполи 9 мая, когда военнослужащие ЛНА нанесли серию ударов. Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари был крайне удивлен позицией международной организации, отметив, что в настоящее время «Митига» переоборудована под турецкую военную базу, откуда боевики ПНС Ливии ведут обстрел гражданского населения. Кроме того, генерал-майор ЛНА возмутился молчанием со стороны ООН относительно факта перебросок в Триполи сотен сирийских наемников, чему была масса доказательств.

«На радарах видно, как самолеты из Стамбула прибывают в Триполи, Мисурату. Почему не было сделано заявление об атаках турецких БПЛА, взлетевших с военного аэродрома «Митига», по гражданским объектам? <…> Почему не было аналогичных заявлений при атаках по грузовикам с едой для больных коронавирусом? Почему они не сказали о прибытии десятков тысяч иностранных бойцов из экстремистских группировок в аэродром «Митига», которые привозили с собой оружие через морские порты и некоторые наземные пункты?» — резюмировал он.

Мисмари отметил, что военнослужащие ЛНА 25 апреля были свидетелями атаки БПЛА по окрестностям города Мизда, в результате которой погибли несколько бойцов армии Хафтара. А 27 апреля один из турецких БПЛА уничтожил грузовик, в котором находилось четверо представителей племени Абу Сейф из Мизды.

«ООН не говорит о происходящем на земле в действительности. Там слышат только то, что хотят слышать и говорят в угоду «Братьям-мусульманам». Наши силы в действительности атаковали несколькими ракетными ударами базы Аль-Ватыя, Рахба и аэродром «Митига». Почему? Потому что эти базы стали источником реальной военной угрозы не только для армии, но и для гражданского населения в районе Триполи», — убежден генерал-майор ЛНА.

В заключение он заявил, что армия фельдмаршала Хафтара действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права и международных конвенций, поражая военные, полувоенные или гражданские объекты, которые были использованы под военные цели.

1 Организация запрещена на территории РФ.