Бенгази, 12 мая. Сирийские террористы-наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, попавшие в плен к военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА), будут переданы властям Сирийской Арабской Республики (САР). Переправленных Турцией на территорию североафриканской страны джихадистов из Идлиба командование ливийской армии отправит назад в Сирию на самолете Airbus-A320, который совершил посадку в аэропорту Бенгази.

По информации источников, поддерживающих ЛНА, приземлившееся в ливийском аэропорту воздушное судно вылетело с сирийской авиабазы Хмеймим. Данные о численности плененных сирийских наемников, завербованных Анкарой для ПНС, которые будут переправлены властям САР из Бенгази, на текущий момент не сообщаются.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает активно поддерживать марионеточный триполитанский режим Файеза Сарраджа, в том числе и за счет регулярной переброски боевиков в Ливию из сирийского Идлиба. По большей части эти наемники ПНС являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство»1. На оккупированной ПНС ливийской территории бандиты чувствуют себя безнаказанно и творят беспредел, грабя и похищая местное население.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сирийские наемники ПНС украли силовые кабеля в одном из районов Триполи. Мародеры сняли провода с линий электропередач, оставив без электроэнергии сотни домов ливийских граждан, проживающих на захваченных протурецкими группировками Файеза Сарраджа территориях. Также члены незаконных вооруженных формирований триполитанского «правительства» уничтожают инфраструктуру в оккупированных ими городах. Так, вчера они взорвали покрытие автомобильной магистрали восточнее Триполи.

По словам официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, на стороне ПНС участвуют в боевых действиях против армии фельдмаршала Халифы Хафтара порядка 17 тысяч наемников, привезенных в Ливию турецкими властями. При этом именно завербованные Анкарой джихадисты зачастую устраивают провокации, нападая на позиции ливийской армии, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан.

1 Организация запрещена на территории РФ.