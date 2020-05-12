Взрыв прогремел на трассе М4 в сирийском Идлибе во время патрулирования России и Турции

Дамаск, 12 мая. Взрыв прогремел на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб во время совместного российско-турецкого патрулирования. Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.

#Idlib : La patrouille conjointe turco-russe a été ciblée avec un obus RPG sur M4.

Pas de blessés. pic.twitter.com/7pO3pIs3Uz — Eli ☀️???? (@Haleksandrony) May 12, 2020

По предварительным данным, на трассе сработало самодельное взрывное устройство. Во время взрыва никто не пострадал.

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на идлибские источники, по патрулю выстрелили из РПГ-7, но промахнулись. Также сообщается, что патруль выдвинулся из населенного пункта Трунбе и добрался до окраины города Эриха, где демонстранты закидали его камнями и яйцами. Для разгона протестующих турецкие военные применили светошумовые гранаты, после этого прогремел взрыв.

Напомним, военные РФ и Турции ведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе, где находится зона деэскалации боевиков. 5 марта 2020 года на переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Стороны подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии.