Решетова шокировала подписчиков снимками своей худобы пятилетней давности

Москва, 12 мая. Возлюбленная рэпера Тимати 24-летняя модель Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram архивный снимок пятилетней давности. Поклонники были неприятно удивлены кадрами.

Если сегодня Решетова может похвастаться аппетитными формами, то еще буквально пару лет назад шокировала подписчиков своей болезненной худобой.

На фото вместо красивой модели, к эталонной внешности которой привыкли фолловеры, изображен буквально ее скелет. Девушка призналась, что в погоне за идеальной фигурой изнуряла себя всевозможными диетами и физическими нагрузками, но это не приносило нужного результата и порождало новые проблемы, передают «Дни.ру».

По ее словам, в то время она страдала психическими расстройствами, такими, как анорексия и булимия. Однако уже спустя год она смогла изменить привычки и набрать вес, в чем ей помог личный фитнесс-тренер и диетолог.

«Именно он помог мне превратиться из девушки, недовольной собой, в обладательницу красивых, пышных, спортивных форм», — поделилась Решетова, передает Пятый канал.

Сейчас возлюбленная Тимати довольна своей фигурой. Осенью у пары появился сын Ратмир, однако уже через несколько недель модель вновь радовала подписчиков интригующими изгибами тела.