Biocad сообщил о положительной динамике испытаний российского препарата от COVID-19

Санкт-Петербург, 12 мая. Российский препарат от новой коронавирусной инфекции испытывают 11 центров, динамика положительная, заявили в биотехнологической компании Biocad.

Напомним, Biocad также занимается разработкой мРНК-вакцины против COVID-19. Работа ведется совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». В основе живой вакцины против коронавируса лежит ослабленная основа вируса гриппа. Еще одна разработка вакцины на основе везикулярного стоматита ведется с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По прогнозам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, разработка вакцины от COVID-19 займет минимум 1,5 года. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса.

Ориентировочная стоимость вакцины, по его мнению, будет составлять около 1,5 тыс. рублей, а по мере увеличения объема выпуска ее цена будет сопоставима с ценой «хорошей гриппозной вакцины». Морозов пояснил, что стоимость вакцины будет определяться объемом выпуска и потребностью, которая будет сформирована на момент получения регистрационного удостоверения препарата, пишет РИА Новости.

Напомним, девять российских разработок против коронавируса в апреле были включены в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против COVID-19.