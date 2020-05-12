На всех станциях столичного метро можно купить маски и перчатки. ФАН-ТВ

С 12 мая в столице введен обязательный масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты уже поступили на все станции московского метрополитена, их можно купить на 966 точках через кассы, вендинговые аппараты и в торговых павильонах.

Цены установлены единые, за маску необходимо отдать 30 рублей, за перчатки — 20, а набор из двух средств защиты обойдется в 50 рублей.

«С учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи. Маски и перчатки для пригородных касс также предоставлены правительством Москвы», — сообщил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

За проезд в транспорте без масок и перчаток полагается штраф в 5 тысяч рублей. В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина использование масок и перчаток теперь обязательно не только в общественном транспорте, но и в магазинах, торговых центрах и такси.