Вашингтон, 12 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник покинул первый за долгое время брифинг в Белом доме, посвященный коронавирусу. Он ушел с мероприятия после того, как вступил в конфликт с журналистом.

Корреспондент CBS спросила главу государства, почему он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими государствами по числу проведенных тестов на COVID-19. Она подчеркнула, что Трамп не говорит о том, как американцы внутри страны продолжают умирать.

На это американский лидер отметил, что люди умирают по всему миру. Он напомнил представителям средств массовой об «ответственности» Китая за это. Ряд СМИ обратили внимание на то, что журналистка была азиатского происхождения.

Ранее американский ученый-антрополог, профессор Деннис Этлер заявил, что Америка «провалила тест» на коронавирус, и теперь ей нужно учиться у Китая и России, как сдерживать распространение пандемии COVID-19. Россия же применила необходимые меры, чтобы предотвратить активное распространение коронавируса, отмечает эксперт.

Сложившаяся ситуация выглядит как откровенная ирония, отмечает Этлер. Западные санкции, наложенные на Россию, в итоге обернулись ей на пользу, что оказалось полной неожиданностью для США. Это привело к тому, что Россия сегодня способна гораздо лучше контролировать ситуацию, чем если бы страна продолжала быть интегрированной в западный мир.