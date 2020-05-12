В ВОЗ объяснили, помогает ли курение в борьбе с коронавирусом

Москва, 12 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном в Женеве.

В сообщении отмечается, что курение наносит большой вред легким, и это может усугубить ситуацию при заражении вирусом. Коронавирус — инфекционное заболевание, которое, в первую очередь, атакует легкие.

«Курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», — предупредили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения обратилась к СМИ с просьбой быть «сдержанными» в распространении непроверенной информации о том, что табак якобы снижает риск инфицирования.

Французские ученые ранее прокомментировали гипотезу о том, что курение защищает от коронавируса. Как отметил глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон, информация о том, что курение помогает в борьбе с коронавирусом, будет еще проверяться учеными, однако это не должно стать поводом для оправдания вредной привычки.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова ранее объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19. По ее словам, сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7–8% переболевших COVID-19. Кроме того, среди переболевших коронавирусом есть люди, у которых не сформировалось антител к коронавирусу, передает телеканал «360».