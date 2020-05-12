Вассерман сравнил попытки США переписать историю Второй мировой войны с романом «1984»

Власти США будут пытаться переписать историю Второй мировой войны, возвышая роль англосаксонских стран в победе над фашисткой Германией. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал появление поздравления в официальных аккаунтах Белого дома, в котором говорится, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», но при этом в нем не был упомянут СССР. 94-летний ветеран из США Фрэнк Кон обвинил американские власти в совершении грубой ошибки, которую необходимо исправить.

«Требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать», — пояснил Кон.

Он подчеркнул, что если упоминается Великобритания, то нужно сказать и о вкладе России, поскольку британская сторона находилась в проигрышной позиции на западном фронте до победы Красной армии под Сталинградом. По его словам, такой пример показывает, кто внес вклад в успешный исход Второй мировой. Ветеран также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.

Как утверждает политический консультант Анатолий Вассерман, с точки зрения логики ничего плохого в этом заявлении Белого дома нет, поскольку формально англосаксонские страны одержали победу над нацизмом.

«Другое дело, что они сделали это в составе [антигитлеровской] коалиции. С точки зрения содержания американцы действуют строго в соответствии с романом «1984». В нем сказано: кто владеет настоящим, тот владеет прошлым, а кто владеет прошлым — владеет будущим. Автор этого романа, Джордж Оруэлл, писал с натуры, но не о СССР, а о своей Британии. Он работал в специальных подразделениях спецслужб, где основной задачей было сочинение пропагандистских историй в пользу Британии. Он всегда хотел все сразу и любой ценой. Как я написал еще полвека назад, любую цену платят из чужого кармана. Поэтому то, что он написал тогда, воплощается сейчас», — отметил Вассерман в беседе с ФАН.

Сейчас американские власти искренне надеются, что если они еще несколько лет будут повторять, что решающую роль в победе над Адольфом Гитлером и Третьим рейхом сыграли только англосаксонские страны, то «в это весь мир поверит», говорит политолог.

«Сейчас есть ветераны, которые помнят, что было на самом деле, и противятся этому потоку лжи. Но рано или поздно ветеранов не будет, документы в архивах можно объявить подделками, а тем более, что они такими бывают. Раз в архиве может появиться липовый документ, то можно любой неудобный документ объявлять липой», — добавил он.

В МИД РФ публикация Белого дома в Twitter вызвала возмущение. Российские дипломаты заявили, что в канун Дня Победы у властей США не нашлось храбрости и желания «хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества».

При этом американский историк Питер Кузник отмечал, что большинство американцев не знают о ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией. По его словам, большая часть граждан США «даже не знает, что США и СССР были на одной стороне во время войны».