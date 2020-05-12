Глава петербургского СК рассказал о действиях врачей в больнице Святого Георгия

Санкт-Петербург, 12 мая. Глава ГСУ СК Санкт-Петербурга Александр Клаус сообщил, что в связи с пожаром в больнице Святого Георгия было возбуждено уголовное дело по 109 статье (причинение смерти по неосторожности), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Система, безусловно, сработала. Это раз. Во-вторых, с учетом того, что это реанимация, там постоянно находились медицинские работники, которые лично приняли меры и к обесточиванию, и к выводу реанимационных больных, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Поэтому каких-либо нареканий к действиям медицинского персонала, подразделению МЧС не имеется. Расследование продолжается, отрабатываются все версии. Назначен ряд экспертиз, проводится допрос свидетелей», — сообщил Александр Клаус.

Возгорание в больнице удалось Святого Георгия локализовать на площади десять квадратных метров. Позднее было ликвидировано открытое горение. Из больницы эвакуировали 150 человек. По последним данным, пострадали 11 человек.

В конце апреля комитет Санкт-Петербурга по здравоохранению сообщил, что в медицинских учреждениях Северной столицы, в которые вошла и больница Святого Георгия, были развернуты 5483 койки для пациентов с новым типом коронавируса.