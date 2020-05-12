Благодаря усилиям Асада, в сирийском Алеппо вновь заработали древние рынки

Благодаря усилиям президента САР Башара Асада, магазины и древние рынки города Алеппо начинают открываться для торговли, а кварталы вновь наполняются людьми. В частности, стартовала торговля на проспектах Аль-Хандак, Баб-ан-Наср, Таможенном рынке и рынке Хан Хаир-бек, передает с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Экономическая столица Сирии славится своими древними базарами, которые привлекали тысячи торговцев и туристов до войны. Большое число торговых точек формируют важную экономическую зону. Покупателей Алеппо всегда привлекал благодаря уникальным товарам и умеренным ценам в здешних магазинах. Городские власти работают с продавцами, чтобы восстановить местные рынки и реабилитировать инфраструктуру.

Торговля на несколько лет останавливалась из-за столкновений между вооруженными оппозиционными группировками и правительственными силами Сирии в окрестностях Алеппо. Однако бизнес снова вернулся в город, несмотря на то, что часть рынков была разрушена в годы сирийского кризиса.

Рынок Аль-Нахасин считается одним из старейших рынков в Алеппо. Он был построен в далеком 1539 году. Сейчас там находится порядка 200 магазинов, а сам рынок располагается буквально в 800 метрах от Цитадели Алеппо.

Мохамед Хуссейн Намира, торговец, занимающийся изделиями из меди, рассказал корреспонденту ФАН, что торговля в магазинах началась вновь, когда город очистили от боевиков.

«Мы вернулись на рынок после его освобождения от терроризма», — заметил Намира.

Местные продавцы стали свидетелями прекращения боевых действий в 2016 году, после того как столкновения переместились на окраины, которые были освобождены несколько месяцев назад Сирийской Арабской Армией, гарантирующей сегодня безопасность и стабильность в регионе.