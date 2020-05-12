Успенскую пристыдили за просмотр «Дома — 2»

Москва, 12 мая. Российская певица Любовь Успенская подверглась жесткой критике со стороны пользователей Сети. Как пишут средства массовой информации, многие россияне тяжело переносят затянувшийся режим самоизоляции. Успенская рассказала в социальной сети, что пристрастилась к шоу «Дом — 2».

Она отметила, что просмотр развлекательной программы на ТНТ позволяет ей отвлечься от рабочей рутины и понять молодежь. Она подчеркнула, что во времена ее юности нравы были другие: мужчины добивались расположения женщин. Теперь дела обстоят с точностью до наоборот.

Подписчикам занятия Успенской на самоизоляции не понравились. Они раскритиковали ее за просмотр телешоу.

«Люба! Вы упали в моих глазах!» — написали они. «Любовь, я обожаю ваше творчество. Уже очень много лет ваша поклонница. Только не это. Абсолютно аморальный проект. Даже ваша репутация не поднимает ему рейтинг. Это реальное дно», — подчеркнули они.

Ранее Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии считают чужие деньги. По словам Успенской, перед угрозой коронавирусной инфекции, которая охватила в последние месяцы все страны мира, все люди равны. При этом она отметила роль медиков, которые делают тяжелый выбор, идя на риск и «отодвигают в сторону собственные семьи».

По мнению Успенской, такие «товарищи всегда знают сколько денег кому нужно платить, кому куда идти, чем заниматься и как жить». Она призвала россиян к совести и посоветовала жителям страны не опускаться до оскорблений и «выливания грязи» друг на друга.