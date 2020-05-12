Жители Норвегии испугались реакции России на американский радар

Москва, 12 мая. Вооруженные силы Норвегии проводят установку американского оборудования для модернизации радара системы «Глобус» в городе Варде на севере страны. В связи с этим горожане высказывают беспокойство, передает местное издание NRK.

Комплекс «Глобус» является совместным проектом Космического командования США и Разведывательной службы Норвегии. Система размещается в Варде с 1998 года.

«Радар — это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя», — считает глава города Эрьян Йенсен.

Ранее издание The Barents Observer, ссылаясь на данные руководителя Норвежской разведывательной службы Мортена Хага Лунде, передавало об учениях российских ВС, в рамках которых 11 бомбардировщиков отработали нанесение удара по радару. Маневры, согласно данным СМИ, состоялись 14 февраля 2018 года, однако Минобороны РФ не подтвердило эту информацию.

«Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно», — поделился местный житель Стиг Нильсен.

Отмечается, что главной задачей «Глобуса» якобы является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах, однако норвежские СМИ уже сообщали, что комплекс используется для сбора разведывательной информации.