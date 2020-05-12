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Министр обороны Латвии призвал не оплачивать лечение от СOVID-19 праздновавшим 9 Мая

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Министр обороны Латвии призвал не оплачивать лечение от СOVID-19 праздновавшим 9 Мая

Несмотря на эпидемию коронавируса и режим ЧС, в Латвии удалось достойно отметить 75-летие Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Океан цветов у памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, автоколонна Бессмертного полка, проехавшая по многим латвийским городам, вечером — громы салютов и свечи в окнах в память о всех, кто приближал разгром нацистов, вызвали шок в правительстве и истерику в соцсетях. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с председателем Латвийского антинацистского комитета Алексеем Шариповым о причинах такой реакции. 

«Дети и внуки героев, сломавших хребет нацистской гадине, проявили себя как надо»

На общем фоне в Латвии особо выделяется инициатива министра обороны Артиса Пабрикса, который предложил в одной из соцсетей не оплачивать лечение тем рижанам, кто возлагал цветы 9 Мая к памятнику Освободителям, если выяснится, что они заразились коронавирусом.

«К сторонникам тоталитаризма вирус не пристает, но, если все же, быть может, пристанет, пусть не просят Латвийское государство оплатить лечение, а сами оплачивают лечение тем, кого окружали».

А как же сам Пабрикс, возлагавший цветы на кладбище легионеров СС днем раньше, 8 мая, в местечке Лестене, где в Курляндском котле вместе с остатками группы армий «Север» сопротивлялись вплоть по 10 мая и части Латышского добровольческого легиона СС?

Легионеров двух латышских гренадерских дивизий Waffen SS, присягавших на верность Гитлеру, называют сейчас «героями Латвии»

Ничего удивительного. Именно Пабрикс в сентябре 2019 года, отмечая 75-летие противостояния Красной армии легионеров 19-й гренадерской латвийской дивизии Waffen SS у местечка Море, назвал солдат двух латвийских дивизий, сражавшихся под знаменами Гитлера, «героями» и «гордостью латышского народа и государства». И никто его не поправил, не осудил.

«А ведь среди этих «героев» было немало тех, кто прежде в полицейских батальонах выжигали в буквальном смысле деревни в Псковской области и в Белоруссии вместе со всеми жителями, проводили карательные акции на Украине, участвовали в блокаде Ленинграда, истребляли евреев и советских военнопленных, — подчеркивает Алексей Шарипов. — Выходит, что министр обороны Латвии на их стороне».

Члены 21-го латвийского полицейского батальона собирают на пляже вблизи Лиепаи группу евреев для казни, 15 декабря 1941 года

Да что там, в городе Бауска (60 км от Риги) еще в 2012 году был открыт памятник легионерам. «Защитникам Бауски от второй советской оккупации» — гласит надпись на каменной стеле по-латышски. А ниже приведена цитата довоенного диктатора Карлиса Улманиса: «Латвии надлежит быть латышским государством». Кому-то еще что-то непонятно?

Однако среди ответов на твит 54-летнего министра обороны выделяется едкое замечание от некоего Робертса (лесника).

«Между прочим, комсомолец Пабрик, я столь много, как вы, не зарабатываю, но был бы готов оплатить вам психиатрическую комиссию. Люди с нестабильными и меняющимися убеждениями находятся в группе риска, подверженных шизофрении».

«Власти все время пытались убедить себя и своих избирателей в том, что те, кто ходят 9 Мая в парк Победы к памятнику Освободителям, делают это для того, чтобы поесть шашлыки в развернутых рядом кафе-палатках и пить водку, а тут оказалось все не так, — отмечает Шарипов. — Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом (больше двух не собираться и держать дистанцию в два метра. — Прим. ФАН) и отсутствие какой-то организации — никто никого не призывал куда-то идти, покупать цветы, надевать георгиевские ленточки, — люди проявили себя так, как и должны проявлять себя дети и внуки героев, которые сломали хребет нацистской гадине. Они в массе своей дисциплинированно приезжали и приходили к памятнику, возлагали цветы и уходили».

Алексей Шарипов во время одного из субботников у памятника Освободителям в Риге в 2019 году

А прежде, напоминает собеседник, многие из них приводили в порядок воинские захоронения, проводили субботники у памятника Освободителям. Причем делали и делают это люди всех национальностей, живущие в Латвии, а не только русские.

Многие из нынешних во власти, которую захватили откровенные пещерные националисты, хотели бы забыть, что в составе Красной армии доблестно воевал 130-й Латышский ордена Суворова стрелковый корпус, героями Советского Союза стали 12 латышей. А в составе трех партизанских бригад и 20 партизанских отрядов на территории Латвии боролись с нацистами 4970 человек.

Поэтому 9 Мая — это не «празднование оккупации Латвии», как, к сожалению, научили считать многих латышей за 30 лет условной независимости республики, приведшей к нищете, расколу и убыли населения. В День Победы отдают почести всем героям, приближавшим разгром Третьего рейха на фронте и в тылу, вспоминают 27 миллионов погибших и пропавших без вести красноармейцев, уничтоженных советских военнопленных, истребленных в концлагерях и на оккупированных фашистами территориях мирных жителей.

Бессмертный полк в Риге 2016 года, ответственный — Алексей Шарипов (крайний справа)

А еще 9 Мая, которое не является в Латвии официально ни праздничным, ни даже памятным днем, для латвийских русских и русскоговорящих, которых отстранили от участия в управлении государством, сотни тысяч лишили основных прав человека, закрыли все русские школы (чего же удивляться, что Украина пошла по апробированному сценарию!), стало точкой сборки, силы и единения.

«Поэтому каждый год к монументу приходят сотни тысяч людей, и даже в это 9 Мая здесь, по данным полиции, в течение дня побывали до 25 тысяч человек, — отмечает собеседник ФАН. — Цветов принесли столько, сколько и в прежние годы: ступеньки, площадки вокруг скульптур памятника Освободителям утопали в цветах».

Цветы у памятника Освободителям в Риге

Легионеры Waffen SS и их почитатели в Латвии вновь проиграли…

Подобное массовое, но в рамках ЧС празднование Дня Победы не понравилось и премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, американцу латышского происхождения, который напомнил, что такие «собрания», пока вирус не побежден, запрещены, и потребовал разъяснений от главы МВД.

В полиции ЛР сразу же отметили, что все было в рамках закона, хотя со стороны (да еще при съемке в специальном ракурсе!) могло показаться, что у памятника действительно собирались толпы людей, не соблюдающих дистанцию и запрет на собрания, а полицейские, мол, никак не реагировали на это.

«Полиция на протяжении всего дня следила за тем, чтобы не допустить собраний, чтобы соблюдалась дистанция и люди, которые в индивидуальном порядке пришли возложить цветы, не задерживались у памятника», — говорится в комментарии полиции, которая 9 мая работала в усиленном режиме, задействовав у памятника большое количество патрулей — конных, пеших и с собаками.

Постоянно из динамиков полицейских автомобилей на русском и латышском языках раздавались напоминания о правилах поведения во время ЧС, которая продлена в Латвии до 9 июня.

За весь день 9 мая полицейскими зафиксировано только 44 нарушения, из которых 24 касались запретов на собрания и нарушения требований дистанцирования.

Океан цветов у памятника Освободителям в Риге с высоты птичьего полета

Глава МВД Сандис Гиргенс также посредством сообщения в Twitter рассказал, что во время возложения цветов к памятнику не было ни грубых нарушений общественного порядка, ни агрессивных и пьяных людей. Он также напомнил всем недовольным, что объявленная правительством ЛР чрезвычайная ситуация не ограничивает право человека любой национальности индивидуально посещать любое памятное место, выполняя требование о соблюдении дистанции.

Напоминание это особенно касается некоторых представителей национальных СМИ, которые устроили истерику в соцсетях, мол, «мы живем в стране, где нельзя публично собираться 4 мая (день принятия декларации о независимости, 30-летие которой в этом году явно не удалось, и отнюдь не из-за коронавируса. — Прим. ФАН), но можно это делать 9 мая».

«Да кто же вам мешал или запрещал по одному или парами приходить к памятнику Свободы 4 мая? — задает риторический вопрос Алексей Шарипов. — С таким же успехом недовольные могли бы еще вспомнить и провал 16 марта, когда на призыв депутатов сейма нацблока, входящего, заметьте, в правящую коалицию, индивидуально возлагать цветы к памятнику Свободы в честь легионеров СС, никто практически не откликнулся.

Легионеры СС с их сторонниками и спустя 75 лет потерпели поражение, как ни переписывай историю. Праздник 9 Мая все ставит на место. Он, наоборот, расширил свою географию. Помимо памятника Освободителям в Риге, люди посещали воинские захоронения, которых у нас 400 по всей Латвии, устроив автопробег накануне Дня Победы, чтобы привести их в порядок. Даже наши противники не ожидали такого, думая, что все мы будем отсиживаться по домам».

Бессмертный полк в Риге в 2019 году собрал примерно 20 тысяч участников. Но отныне советская военная форма и даже имитация ее приравнены в Латвии к нацистским и запрещены

Так-то так, но власти Латвии, увы, не оставили идею снести памятник Освободителям — ждут лишь удобного момента. Зато по полной рассчитались со всей советской символикой, приравняв ее к нацистской. А накануне 75-летия Победы над фашистской Германией сделали весьма знаковый «подарок», запретив также ношение советской военной формы (равно — нацистской) или ее отдельных элементов во время всех публичных мероприятий.

Памятник советским воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков в обычные дни

Понятно, что это сделано против тех, кто отмечает День Победы. Так что пилотки, фуражки, погоны, гимнастерки, советские награды оказались под запретом. Однако и этого показалось мало воспитывавшемуся в семье репрессированных и в среде бывших легионеров СС нынешнему президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

Он отправил 2 мая на повторное рассмотрение в сейм поправки к закону о публичных мероприятиях с целью ужесточить их и исключить все возможные лазейки для потомков солдат Победы. В частности, Левитс предложил добавить пункт и о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы мероприятий, но и их участники, и зрители. А штрафы предусмотрены немаленькие: для физических лиц — 350 евро, для юридических — 2900 евро.

Поучаствуй мама и дочь впредь в советских пилотках в «Бессмертном полку» или в другом каком-либо публичном мероприятии, им пришлось бы заплатить 700 евро штрафа

Поэтому неудивительно, что в том же Twitter праздновавших 9 Мая безнаказанно и не стесняясь обзывают оккупантами и русскими фашистами без всяких кавычек. Только эти русофобские «умники» и «умницы» слепы настолько, что не видят, как на самом деле «у власти в Латвии оказались временщики, которые обходятся с народом как с оккупированным племенем». И говорит это не Иванов, Петров или Сидоров, а Янис Юрканс — один из лидеров Народного фронта Латвии и первый глава МИД республики после получения ею независимости. Из рук президента России Бориса Ельцина, к слову.   

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