Министр обороны Латвии призвал не оплачивать лечение от СOVID-19 праздновавшим 9 Мая

Несмотря на эпидемию коронавируса и режим ЧС, в Латвии удалось достойно отметить 75-летие Победы над нацистской Германией и ее сателлитами. Океан цветов у памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, автоколонна Бессмертного полка, проехавшая по многим латвийским городам, вечером — громы салютов и свечи в окнах в память о всех, кто приближал разгром нацистов, вызвали шок в правительстве и истерику в соцсетях. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с председателем Латвийского антинацистского комитета Алексеем Шариповым о причинах такой реакции.

«Дети и внуки героев, сломавших хребет нацистской гадине, проявили себя как надо»

На общем фоне в Латвии особо выделяется инициатива министра обороны Артиса Пабрикса, который предложил в одной из соцсетей не оплачивать лечение тем рижанам, кто возлагал цветы 9 Мая к памятнику Освободителям, если выяснится, что они заразились коронавирусом.

«К сторонникам тоталитаризма вирус не пристает, но, если все же, быть может, пристанет, пусть не просят Латвийское государство оплатить лечение, а сами оплачивают лечение тем, кого окружали».

А как же сам Пабрикс, возлагавший цветы на кладбище легионеров СС днем раньше, 8 мая, в местечке Лестене, где в Курляндском котле вместе с остатками группы армий «Север» сопротивлялись вплоть по 10 мая и части Латышского добровольческого легиона СС?

Ничего удивительного. Именно Пабрикс в сентябре 2019 года, отмечая 75-летие противостояния Красной армии легионеров 19-й гренадерской латвийской дивизии Waffen SS у местечка Море, назвал солдат двух латвийских дивизий, сражавшихся под знаменами Гитлера, «героями» и «гордостью латышского народа и государства». И никто его не поправил, не осудил.

«А ведь среди этих «героев» было немало тех, кто прежде в полицейских батальонах выжигали в буквальном смысле деревни в Псковской области и в Белоруссии вместе со всеми жителями, проводили карательные акции на Украине, участвовали в блокаде Ленинграда, истребляли евреев и советских военнопленных, — подчеркивает Алексей Шарипов. — Выходит, что министр обороны Латвии на их стороне».

Да что там, в городе Бауска (60 км от Риги) еще в 2012 году был открыт памятник легионерам. «Защитникам Бауски от второй советской оккупации» — гласит надпись на каменной стеле по-латышски. А ниже приведена цитата довоенного диктатора Карлиса Улманиса: «Латвии надлежит быть латышским государством». Кому-то еще что-то непонятно?

Однако среди ответов на твит 54-летнего министра обороны выделяется едкое замечание от некоего Робертса (лесника).

«Между прочим, комсомолец Пабрик, я столь много, как вы, не зарабатываю, но был бы готов оплатить вам психиатрическую комиссию. Люди с нестабильными и меняющимися убеждениями находятся в группе риска, подверженных шизофрении».

«Власти все время пытались убедить себя и своих избирателей в том, что те, кто ходят 9 Мая в парк Победы к памятнику Освободителям, делают это для того, чтобы поесть шашлыки в развернутых рядом кафе-палатках и пить водку, а тут оказалось все не так, — отмечает Шарипов. — Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом (больше двух не собираться и держать дистанцию в два метра. — Прим. ФАН) и отсутствие какой-то организации — никто никого не призывал куда-то идти, покупать цветы, надевать георгиевские ленточки, — люди проявили себя так, как и должны проявлять себя дети и внуки героев, которые сломали хребет нацистской гадине. Они в массе своей дисциплинированно приезжали и приходили к памятнику, возлагали цветы и уходили».

А прежде, напоминает собеседник, многие из них приводили в порядок воинские захоронения, проводили субботники у памятника Освободителям. Причем делали и делают это люди всех национальностей, живущие в Латвии, а не только русские.

Многие из нынешних во власти, которую захватили откровенные пещерные националисты, хотели бы забыть, что в составе Красной армии доблестно воевал 130-й Латышский ордена Суворова стрелковый корпус, героями Советского Союза стали 12 латышей. А в составе трех партизанских бригад и 20 партизанских отрядов на территории Латвии боролись с нацистами 4970 человек.

Поэтому 9 Мая — это не «празднование оккупации Латвии», как, к сожалению, научили считать многих латышей за 30 лет условной независимости республики, приведшей к нищете, расколу и убыли населения. В День Победы отдают почести всем героям, приближавшим разгром Третьего рейха на фронте и в тылу, вспоминают 27 миллионов погибших и пропавших без вести красноармейцев, уничтоженных советских военнопленных, истребленных в концлагерях и на оккупированных фашистами территориях мирных жителей.

А еще 9 Мая, которое не является в Латвии официально ни праздничным, ни даже памятным днем, для латвийских русских и русскоговорящих, которых отстранили от участия в управлении государством, сотни тысяч лишили основных прав человека, закрыли все русские школы (чего же удивляться, что Украина пошла по апробированному сценарию!), стало точкой сборки, силы и единения.

«Поэтому каждый год к монументу приходят сотни тысяч людей, и даже в это 9 Мая здесь, по данным полиции, в течение дня побывали до 25 тысяч человек, — отмечает собеседник ФАН. — Цветов принесли столько, сколько и в прежние годы: ступеньки, площадки вокруг скульптур памятника Освободителям утопали в цветах».

Легионеры Waffen SS и их почитатели в Латвии вновь проиграли…

Подобное массовое, но в рамках ЧС празднование Дня Победы не понравилось и премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, американцу латышского происхождения, который напомнил, что такие «собрания», пока вирус не побежден, запрещены, и потребовал разъяснений от главы МВД.

В полиции ЛР сразу же отметили, что все было в рамках закона, хотя со стороны (да еще при съемке в специальном ракурсе!) могло показаться, что у памятника действительно собирались толпы людей, не соблюдающих дистанцию и запрет на собрания, а полицейские, мол, никак не реагировали на это.

«Полиция на протяжении всего дня следила за тем, чтобы не допустить собраний, чтобы соблюдалась дистанция и люди, которые в индивидуальном порядке пришли возложить цветы, не задерживались у памятника», — говорится в комментарии полиции, которая 9 мая работала в усиленном режиме, задействовав у памятника большое количество патрулей — конных, пеших и с собаками.

Постоянно из динамиков полицейских автомобилей на русском и латышском языках раздавались напоминания о правилах поведения во время ЧС, которая продлена в Латвии до 9 июня.

За весь день 9 мая полицейскими зафиксировано только 44 нарушения, из которых 24 касались запретов на собрания и нарушения требований дистанцирования.

Глава МВД Сандис Гиргенс также посредством сообщения в Twitter рассказал, что во время возложения цветов к памятнику не было ни грубых нарушений общественного порядка, ни агрессивных и пьяных людей. Он также напомнил всем недовольным, что объявленная правительством ЛР чрезвычайная ситуация не ограничивает право человека любой национальности индивидуально посещать любое памятное место, выполняя требование о соблюдении дистанции.

Напоминание это особенно касается некоторых представителей национальных СМИ, которые устроили истерику в соцсетях, мол, «мы живем в стране, где нельзя публично собираться 4 мая (день принятия декларации о независимости, 30-летие которой в этом году явно не удалось, и отнюдь не из-за коронавируса. — Прим. ФАН), но можно это делать 9 мая».

«Да кто же вам мешал или запрещал по одному или парами приходить к памятнику Свободы 4 мая? — задает риторический вопрос Алексей Шарипов. — С таким же успехом недовольные могли бы еще вспомнить и провал 16 марта, когда на призыв депутатов сейма нацблока, входящего, заметьте, в правящую коалицию, индивидуально возлагать цветы к памятнику Свободы в честь легионеров СС, никто практически не откликнулся. Легионеры СС с их сторонниками и спустя 75 лет потерпели поражение, как ни переписывай историю. Праздник 9 Мая все ставит на место. Он, наоборот, расширил свою географию. Помимо памятника Освободителям в Риге, люди посещали воинские захоронения, которых у нас 400 по всей Латвии, устроив автопробег накануне Дня Победы, чтобы привести их в порядок. Даже наши противники не ожидали такого, думая, что все мы будем отсиживаться по домам».

Так-то так, но власти Латвии, увы, не оставили идею снести памятник Освободителям — ждут лишь удобного момента. Зато по полной рассчитались со всей советской символикой, приравняв ее к нацистской. А накануне 75-летия Победы над фашистской Германией сделали весьма знаковый «подарок», запретив также ношение советской военной формы (равно — нацистской) или ее отдельных элементов во время всех публичных мероприятий.

Понятно, что это сделано против тех, кто отмечает День Победы. Так что пилотки, фуражки, погоны, гимнастерки, советские награды оказались под запретом. Однако и этого показалось мало воспитывавшемуся в семье репрессированных и в среде бывших легионеров СС нынешнему президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

Он отправил 2 мая на повторное рассмотрение в сейм поправки к закону о публичных мероприятиях с целью ужесточить их и исключить все возможные лазейки для потомков солдат Победы. В частности, Левитс предложил добавить пункт и о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы мероприятий, но и их участники, и зрители. А штрафы предусмотрены немаленькие: для физических лиц — 350 евро, для юридических — 2900 евро.

Поэтому неудивительно, что в том же Twitter праздновавших 9 Мая безнаказанно и не стесняясь обзывают оккупантами и русскими фашистами без всяких кавычек. Только эти русофобские «умники» и «умницы» слепы настолько, что не видят, как на самом деле «у власти в Латвии оказались временщики, которые обходятся с народом как с оккупированным племенем». И говорит это не Иванов, Петров или Сидоров, а Янис Юрканс — один из лидеров Народного фронта Латвии и первый глава МИД республики после получения ею независимости. Из рук президента России Бориса Ельцина, к слову.