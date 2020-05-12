Маша Распутина подбодрила фанатов зажигательными танцами под свой хит

Москва, 12 мая. Певица Маша Распутина подняла настроение фанатам зажигательными танцами под хит «Отпустите меня в Гималаи» во дворе своего загородного дома. Новое видео исполнительница опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Судя по подписи под постом, Мария, которая придерживается режима самоизоляции, именно таким образом пытается поддерживать свою форму в столь непростое для всех время. Ободренные поклонники поддержали своего кумира и поблагодарили Распутину за позитивные эмоции, которые они получили при просмотре ролика.

«Правильно! Движение — жизнь!» — написала margomaggyqueen. «С прекрасной погодой! Отличного настроения! Спортсменка! Красавица!» — поддержала певицу kashirina45. «Вот королева! Всегда энергична и жизнерадостна. Обожаем Вас», — написала beleorid. «Какая красотка», — восхитилась marinarussiplus.

Маша Распутина переборщила с пластическими операциями, считает известный косметолог Марта Орлова. По ее словам, последние фотографии исполнительницы говорят о большом количестве хирургических вмешательств. Как уточнила эксперт, артистка перенесла операции по изменению формы носа. Кроме того, Орлова предполагает, что Распутина постоянно использует филлеры.