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Маша Распутина подбодрила фанатов зажигательными танцами под свой хит

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Маша Распутина подбодрила фанатов зажигательными танцами под свой хит

Москва, 12 мая. Певица Маша Распутина подняла настроение фанатам зажигательными танцами под хит «Отпустите меня в Гималаи» во дворе своего загородного дома. Новое видео исполнительница опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Судя по подписи под постом, Мария, которая придерживается режима самоизоляции, именно таким образом пытается поддерживать свою форму в столь непростое для всех время. Ободренные поклонники поддержали своего кумира и поблагодарили Распутину за позитивные эмоции, которые они получили при просмотре ролика.

«Правильно! Движение — жизнь!» — написала margomaggyqueen.

«С прекрасной погодой! Отличного настроения!  Спортсменка! Красавица!» — поддержала певицу kashirina45.

«Вот королева! Всегда энергична и жизнерадостна. Обожаем Вас», — написала beleorid.

«Какая красотка», — восхитилась marinarussiplus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#марияраспутина #masharasputina #распутина #sport

A post shared by Мария Распутина (@masharasputina_official) on

Маша Распутина переборщила с пластическими операциями, считает известный косметолог Марта Орлова. По ее словам, последние фотографии исполнительницы говорят о большом количестве хирургических вмешательств. Как уточнила эксперт, артистка перенесла операции по изменению формы носа. Кроме того, Орлова предполагает, что Распутина постоянно использует филлеры.

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