Москва, 12 мая. Страны Восточной Европы, оскорбляя память о настоящих освободителях Европы от нацизма, подкрепляют претензии США на приватизацию победы во Второй мировой войне, заявил украинский политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, такие государства, как Франция, Австрия, Германия, Италия, где русские люди были частью сопротивления против нацистской Германии, чтят память о них. Он уточнил, что в этих странах монументы, установленные солдатам, охраняются законом. При этом никто даже не помышляет о том, чтобы их снести. По мнению эксперта, «восточноевропейские лимитрофы, придерживающиеся проамериканских взглядов, продвигают иную точку зрения».

Как пишет издание «Политпазл», эти государства, к числу которых можно отнести Украину, Польшу, а теперь и Чехию, посредством переименования советских названий или сноса памятников подкрепляют позиции Вашингтона на приватизацию победы во Второй мировой войне.

«Они, хоть мир не спасли, зато сами себя освободили. Украина «воевала» против всех «за свою свободу», — напомнил политолог.

Напомним, что 3 апреля районные власти Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Инициаторы демонтажа намеревались перенести монумент в Музей памяти ХХ века.

Министр иностранных дел России назвал действия пражских муниципалов «возмутительными и циничными». Следственный комитет РФ открыл уголовное производство об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Следователи намерены привлечь к ответственности инициаторов сноса памятника. Чешский президент Милош Земан назвал демонтаж монумента «глупостью, совершенной незначительными политиками».