Кедми рассказал, как Европа стремилась уничтожить СССР накануне Второй мировой войны

Москва, 12 мая. Геополитическая ситуация 1930-х годов сложилась таким образом, что Второй мировой войны вряд ли можно было избежать. Такую точку зрения выразил военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По его мнению, Германия преследовала слишком амбициозные задачи, чем пытались воспользоваться остальные европейские государства, чтобы покончить с СССР.

«Вряд ли войны можно было избежать. Германия ставила перед собой цели, которые невозможно было достичь без войны. Великобритания и вся Европа видела войну как решение вопроса о разгроме и уничтожении СССР», — считает Кедми.

Эксперт также добавил, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер являлся самостоятельной фигурой, но многие политики стремились воспользоваться плодами его успеха, надеялись подчинить его себе и избежать открытого конфликта с Германией.

На другом театре действий столкнулись интересы Японии и США. Вашингтон старался утвердиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ограничивая развитие Японии с помощью эмбарго и прочих экономических средств, подталкивая ее тем самым к войне.

Ранее МИД РФ осудил заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. В тексте умалчивалась роль СССР в войне, передает RT.