В России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса

Москва, 12 мая. В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Новые случаи были выявлены в 83 регионах РФ. Общее число случаев, зарегистрированных в России за весь период наблюдений, возросло до 232 243. Как отметили в оперативном штабе, 43,1% новых носителей не имели клинических проявлений заболевания.

На первом месте по новым случаям стоит Москва — здесь за сутки выявили еще 5392 человека с коронавирусом. Вторую и третью строчки заняли Московская (1063) и Нижегородская (354) области. Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Санкт-Петербург (339), Красноярский край (227), Свердловская область (211), Дагестан (116), Краснодарский край (99), а также Рязанская (98) и Калужская (96) области.

В оперштабе сообщили, что за последние сутки скончались 107 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов возросло до 2116. При этом еще 3711 человек с коронавирусом полностью выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся пациентов в нашей стране составляет 43 512.

Примечательно, что число новых случаев, выявленных за сутки в России, снизилось, по сравнению с предыдущим днем. Так, утром 11 мая оперштаб сообщал об 11 656 новых случаях, передает «Царьград».

Напомним, первые зараженные коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Ранее стало известно, что власти Ухани распорядились проверить всех жителей города на инфекцию, сообщает НСН.