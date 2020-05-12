Адвокат рассказал, как избежать штрафа во время масочного режима

Москва, 12 мая. Чтобы избежать штрафа во время действия масочного режима, необходимо соблюдать все предписания властей, однако иногда в данном вопросе возникают спорные ситуации. Заслуженный адвокат Леонид Ольшанский рассказал, как вести себя, чтобы не понести наказание.

Во-первых, юрист подчеркнул, что нарушением является появление в общественном месте без маски и перчаток, причем к штрафу может привести отсутствие даже одного компонента защиты.

«Не имеет значения, полностью без масок и перчаток. Или только в маске, но без перчаток. Или только в перчатках. Все равно в полном объеме указания не выполнены. Поэтому будет то же самое нарушение», — пояснил адвокат.

По словам Ольшанского, в предписании не указано, как именно должна быть надета маска — если она находится на подбородке, можно сказать полицейскому, что ткань просто съехала, и тут же поправить средство защиты. Также адвокат отметил, что правоохранители вряд ли будут применять какие-либо санкции к автомобилистам без масок и перчаток, однако могут возникнуть вопросы, если в машине находится пассажир.

Что касается ситуации, когда у человека закончились маски и перчатки, и он идет за ними в магазин, то здесь есть шанс получить штраф, однако Ольшанский сообщил, что существует понятие «крайняя необходимость».

«Отвечайте: «Простите, но у меня маски и перчатки закончились. Вот я иду, чтобы их купить. А в аптеке их нет. Не верите? Пойдемте посмотрим», — посоветовал юрист в беседе с KP.RU.

Адвокат отметил, что если протокол все же будет составлен, у человека есть право на защиту, поэтому можно не согласиться с предписанием.

Напомним, масочный режим начал действовать с 12 мая в Москве и Петербурге. Ранее московские власти сообщили, что в первый день действия режима штрафы выписываться не будут, а за нарушения правоохранители будут лишь выносить предупреждения, передает телеканал «360».