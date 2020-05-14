США переписывают историю Второй мировой руками европейских хипстеров

Европа атаковала блогосферу и СМИ призывами пересмотреть итоги Второй мировой войны. В 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне кампания по искажению истории Второй мировой войны, вбросы фейков и откровенная дезинформация в Европе достигли апогея. Федеральное агентство новостей собрало самые лютые перлы европейских политиков и журналистов и попытался выяснить, чем Россия может ответить на затянувшийся пир беспамятства. Смотрите наш видеосюжет.

Немецкая газета «Шпигель» и американское посольство в Дании опубликовали одинаковый текст о том, что Освенцим освободила не советская, а американская армия. Через несколько дней «просветители» заявили, что это была ошибка, и удалили пост. Замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов призвал не верить подобным заявлениям.

«Соцопросы в европейских странах демонстрируют, что значительное число школьников уже так и думает. Думает, что Берлин захватили американцы, что Освенцим освободили американцы. Что американцы сражались во время Второй мировой войны против фашистской Германии и Советского Союза. Поэтому это не случайность, не ошибка редактора, а вполне осознанная попытка изменить объективную историю, — сказал кандидат исторических наук. — Уверен, что спустя некоторое время, эта информация будет вновь вброшена через те или иные источники».

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Освенцим освободили солдаты Львовской дивизии и Украинского фронта, и обвинил Советский Союз в Холокосте. Его поддержал президент Польши Анджей Дуда. Два президента как будто не в курсе, что советские солдаты Львовской дивизии освобождали Львов, а 1-го Украинского фронта — Украину. Финны в очередной раз отказались признавать факт геноцида советского народа в концлагерях Карелии. Видимо, в ответ на рассекреченные российскими властями данные о зверствах, которые чинила финская оккупационная администрация.

«В отличие от современной Германии, где политические элиты никак не связаны с фашистской Германией, крайне радикально правые настроения под запретом, в Финляндии нынешние политические элиты прямым образом связаны с Карлом Густавом Маннергеймом, — напомнил историк. — С той политикой, которую проводила Финляндия в период Второй мировой войны. Покаяния не произошло. Это ставит под вопрос всю современную политическую конструкцию Финляндии».

Громкий международный скандал в преддверии 75-летия Великой Победы разожгли чехи, демонтировав памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Журналист и историк Армен Гаспарян не видит в поступке чешских властей ничего удивительного.

«Сборище, извините, я грубо скажу, мудаков из ЦК КПСС все это дело профукало. На Западе совершенно другая историография, она сложилась в эпоху Холодной войны. Это вы знаете про Конева, а они не знают! Там написано: Власовская армия под командованием генерала Сергея Буняченко. Чехи этим и оперируют, какие претензии? — задается вопросом политический эксперт. — Это мы должны с вами кричать, почему мы до такого состояния это довели? Это вопрос к академическому, общественно-политическому сообществам».

Фейками о зверствах и мародерстве советских солдат кишат соцсети, подпевать провокаторам не стыдятся солидные издания. Так, немецкая газета Die Welt пишет, что Советская армия проиграла Прохоровское сражение. СССР был союзником Германии и развязал Вторую мировую войну, утверждает польский премьер-министр Матеус Моравецкий.

«В медиапространстве парад всей возможной безграмотности. То, что люди зачастую несут, это страшно, — констатирует Армен Гаспарян. — Если на смену всем этим хипстерам — Deutsche Welle, Евроньюс, Stern, Шпигель, ресурсы BBG — придут наследники советологов той эпохи, нам предстоит очень сложное время, потому что у нас это все не изучено. Вообще».

Как гласят видеопоздравление Белого дома с 75-й годовщиной Великой Победы и презентация Минобороны США, победа над нацистами — заслуга американцев и англичан. Американское посольство в Венгрии объявило конкурс на тему сопротивления венгерского народа «советской тирании». Победителям прочат денежные призы, очевидно, обеспеченные статьей бюджета Госдепартамента США, утвержденной с участием конгрессменов.

«Давным-давно все эти фейки изготавливают и тиражируют страны Восточной Европы постсоветского пространства. Американцы просто оплачивают, сами они руки не пачкают этой грязью», — отметил публицист.

Ради дискредитации России как правопреемницы СССР западные журналисты и политики, кажется, готовы перечеркнуть все, за что отдали свои жизни их предки. 75 лет после окончания войны — подходящее время: очевидцы тех событий уже не смогут возразить. Такая стратегия демонстрирует желание отдельных европейских стран не просто переписать историю, а переделать современное мироустройство, уверен Владимир Шаповалов.

«Если Советский Союз не является победителем, следовательно, можно пересмотреть право России иметь вето по всем вопросам в СБ ООН, вычеркнуть Россию из списка держав-победителей и переустроить ООН», — объяснил политолог. — Еще десять лет назад американский политолог Фрэнсис Фукуяма говорил, что нужно ликвидировать ООН как устаревшую структуру и создать новую организацию демократических нацией без России, Китая, недемократических, с его точки зрения, стран».

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране комплекс архивных документов, посвященных Второй мировой войне. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ публикует рассекреченные бумаги военных лет. Эксперты считают, что этого недостаточно, и предлагают учредить отдельную государственную организацию для борьбы с теми, кто искажает историческую правду.

«Она должна доносить позицию России до западного сообщества. Оперативно, быстро, мультимедийно, книжно, в аудиовизуальном формате. У нас ничего этого нет! В принципе. Ноль, — заявил Армен Гаспарян. — Пока у нас ничего не изменится в голове, что против России идет психологическая война, мы будем проигрывать. Это, к сожалению, факт медицинский».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обеспокоен ситуацией. По его мнению, сейчас стране такая государственная структура жизненно необходима.

«Мы не до конца понимаем угрозу, которая нависла над нами с точки зрения организованной, широкомасштабной мировой кампании по фальсификации истории и дискредитации России, —предупредил сенатор. — Такой орган нужен. Создать целое агентство по противодействию — это было бы идеально! Чтобы в регионах были подразделения, которые будут отслеживать».

Политический аналитик Станислав Бышок, напротив, не видит смысла в подобной инициативе.

«Сейчас это большая проблема: мы открыто пытаемся транслировать свою повестку на Запад, начинаются претензии: «Вы на самом деле хотите отвести нас от главного вопроса современности: чей Крым?» Это звучит глупо, но это так! «Что вы нам говорите про ВОВ, давайте вы лучше с Крымом разберетесь!» Любые российские гуманитарные направления, к сожалению, упираются в сложности в нынешних отношениях», — уверен политолог.

По его мнению, тема Великой Отечественной войны на Западе перестанет быть токсичной, как только Россия и Европа снизят накал страстей между собой в других сферах.

«Нормализация отношений России и стран Запада не будет связана с тем, что мы докажем, что пакт Молотова-Риббентропа был замечательный, и наша интерпретация ВОВ лучше других, — отметил политаналитик. — Это пойдет по экономической линии, по линии восстановления после коронавируса, а вовсе не по тому, что русские «агенты влияния» расскажут, как нужно воспринимать ВОВ или Вторую Мировую войну».

Россия должна дать отпор сознательному замалчиванию правды и искажению фактов о Второй мировой войне за рубежом. В этом мнении сходятся все эксперты. Как именно это сделать — вопрос остается открытым. Очевидно, что политикой мягкой силы добиться результата будет трудно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «агрессивную политику России» самой большой угрозой.