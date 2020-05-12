На карантине. Елена Дубровская. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.
Белорусская актриса театра и кино Елена Дубровская отправилась на самоизоляцию, по ее мнению, так безопаснее. Актриса сейчас находится в Минске.
Елена поддержала россиян в это непростое время, пожелала всем здоровья, хорошего настроения и исполнила знаменитую песню Ларисы Мондрус «Проснись и пой!».
Актриса придерживается этого правила и поет всегда, когда выпадает такая возможность.