На карантине. Елена Дубровская. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Белорусская актриса театра и кино Елена Дубровская отправилась на самоизоляцию, по ее мнению, так безопаснее. Актриса сейчас находится в Минске.

Елена поддержала россиян в это непростое время, пожелала всем здоровья, хорошего настроения и исполнила знаменитую песню Ларисы Мондрус «Проснись и пой!».

Актриса придерживается этого правила и поет всегда, когда выпадает такая возможность.