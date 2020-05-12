Ученые рассказали о новых опасных симптомах коронавируса у детей

Москва, 12 мая. В Великобритании резко возросло число госпитализаций детей с воспалительными заболеваниями. Ученые установили, что подобные симптомы чаще всего появляются у детей, тесты которых дали положительный результат на вирусные антитела. Речь о маленьких пациентах, которые уже побороли коронавирусную инфекцию. Исследование зарубежных колег прокомментировал педиатр, главврач клиники Евгений Тимаков.

По словам эксперта, британские ученые не первые, кто столкнулся с подобной проблемой. О тяжелом течении коронавируса у детей ранее сообщали врачи из США. Он подчеркнул, что речь идет о воспалительном синдроме, о котором ученые знают уже давно. Этот процесс может возникать в организме в ответ не только на коронавирусную, но и на любую другую инфекцию.

«Поэтому, естественно, системную воспалительную реакцию может вызывать и тяжелая коронавирусная инфекция. Говоря медицинским языком, иммунная система выдает гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых и происходят осложнения», — заявил Тимаков.

При проявлении синдрома у детей может наблюдаться высокая температура тела, отечность, увеличение уровня лейкоцитов и сыпь. Иногда у маленьких пациентов воспаляются сосуды и образовываются микротромбы. В тяжелых формах воспаление приводит к нарушению работы почек и сердца. Однако эксперт отметил, что, к счастью, у детей опасные осложнения возникают гораздо реже, чем у взрослых, передает «АиФ».

«Напомню, что стоит показывать ребенка врачу при любом повышении температуры и всегда, когда родителей что-то беспокоит в его самочувствии. Вне зависимости от того, есть ли подозрение на коронавирусную инфекцию», — подчеркнул врач.

При этом Тимаков добавил, что пока невозможно сказать однозначно, какими будут последствия перенесенной коронавирусной инфекции у детей. Для ответа на этот вопрос необходимо проводить дополнительные исследования.