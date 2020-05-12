Собчак назвала ценник за 10-минутное интервью с фанатами

Москва, 12 мая. Телеведущая Ксения Собчак объявила, что готова провести несколько интервью с поклонниками, но за приличную сумму. Новый пост с ценником и условиями журналистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Собчак никогда не скрывала, что у нее достаточно неплохой заработок. Она получает доход не только от своей профессиональной деятельности, но и от соцсетей, где публикует рекламные посты. Пару дней назад телеведущая решила последовать примеру своих коллег, которые нашли подход к жизни в условиях самоизоляции и карантина и начали брать деньги за общение с поклонниками в удаленном режиме.

Ксения Собчак объявила о готовности пообщаться с фанатами в прямом эфире за 70 тысяч рублей. Однако назвала несколько условий. Одно из них — журналистка будет вести диалог с собеседником только в течение десяти минут.

«Так. Кто хочет интервью со мной в прямом эфире? Задать любые вопросы, получить мастер-класс по журналистике и показаться семи миллионам человек? Сейчас трудное время для всех, но особенно — для благотворительных фондов. Поэтому я начинаю эту эстафету помощи!» — написала телеведущая.

Собчак уточнила, что полученные деньги будут направлены на благотворительность. Поклонники, которые захотят пообщаться с кумиром, должны будут направить указанную сумму в благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», объяснила телеведущая.

Ранее Собчак высмеяла прямые эфиры российских звезд в соцсетях. По ее словам, режим самоизоляции и связанная с этим активизация в Сети некоторых представителей шоу-бизнеса наглядно показывают их умственные способности. Она также заметила, что мозг в отличие от ягодиц невозможно отфотошопить, как это привыкла делать часть знаменитостей.