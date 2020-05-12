Напуганная судом Борисова покаялась перед Волочковой

Москва, 12 мая. Телеведущая Дана Борисова поспешила покаяться перед балериной Анастасией Волочковой, которую на протяжении трех лет «полоскала» в различных средствах массовой информации.

В 2017 году Борисова, которая в то время лечилась от наркомании, заявила, что у Волочковой проблемы с алкоголем. Она хотела «спасти» артистку.

«Мало ли что может придумать больной человек. И почему надо оправдываться? Видно же, что эта женщина больна. Она выбрала меня, зная, что я не могу долго обижаться на дурочек», — прокомментировала три года назад Анастасия Волочкова.

Как пишет KP.Ru, она добавила, что ничего кроме жалости и сочувствия к Борисовой не испытывает. При этом в какой-то момент балерине надоели наговоры Борисовой, и она подала на нее в суд. Как пишут СМИ, Борисова испугалась возможного суда с балериной. Она отправила несколько сообщений Волочковой, в которых покаялась перед балериной.

«Настя, хотела поговорить по поводу суда, узнать, насколько серьезны твои намерения… И почему претензия ко мне. Я ведь не давала о тебе никаких интервью», — обратилась телеведущая к балерине.

При этом она добивалась расположения Анастасии, звонила ей не раз, но балерина не отвечала на звонки.

Напомним, Борисова, несколько лет назад излечившаяся от наркотической зависимости, предложила помощь балерине Анастасии Волочковой. По мнению телезвезды, у артистки сильнейшая алкогольная зависимость. Она также отметила, что таких людей необходимо хитростью «руки скрутить и отвезти в реабилитационный центр». При этом телеведущая вспомнила, что когда-то сама страдала от пагубной зависимости. Эту свою слабость Борисова считает результатом плохой наследственности и тяжелой работы на телевидении.