Марков объяснил инфовойну США против РФ стремлением к гегемонии на международной арене

Соединенные Штаты ведут информационную войну против России, пытаясь демонизировать ее как на международной арене, так и внутри самой страны, среди ее граждан. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что в Конгресс США была внесена резолюция с осуждением «нарушения прав человека в России». Ее авторы призывают РФ «немедленно освободить политических заключенных», а Белый дом — ввести санкции в отношении тех официальных лиц нашего государства, которые якобы ведут репрессивную политику в отношении российских граждан.

«Есть такое противостояние в отношении РФ между президентом США Дональдом Трампом, который вместе с определенными группировками в Республиканской и Демократической партиях желает улучшить отношения с нашей страной, и подавляющим большинством американского истеблишмента, которому хочется их дальнейшего ухудшения. Эти люди мечтают содействовать государственному перевороту в России, чтобы установить в ней свой марионеточный режим», — заявил Марков.

По словам политолога, после достижения этой цели Соединенные Штаты будут использовать свое усилившееся влияние для того, чтобы «бить по Китаю» и «более тесно зажимать Евросоюз», чтобы принудить последний к сотрудничеству с собой на позициях младшего партнера.

«Такая вот стратегия, — сказал эксперт. — Основана она, прежде всего, на том, чтобы повторить в нашей стране украинский сценарий: в какой-то момент начать мятеж, а до той поры обеспечить условия для проникновения пораженческих настроений в наше общество и в нашу политическую элиту».

Еще одна важная, по мнению собеседника ФАН, стратегия Штатов, которая преследуется внесенной в Конгресс резолюцией, — это демонизация и «шельмование» России за то, что та проводит независимую внешнюю политику.

«США стремятся к полной гегемонии на международной арене, а потому организуют масштабную кампанию травли тех, кто ведет себя слишком самостоятельно, — убежден Марков. — Она включает себя как информационную, так и санкционную войну, целью которой является удушение экономик непокорных стран».

Политолог не нашел смысла в том, чтобы аналогично отвечать на демарш американских политиков и самим принять резолюцию об освобождении политических заключенных в США. По его словам, реакция России здесь должна быть «асимметричной».