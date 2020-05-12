В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Москва, 12 мая. Российских чиновников предлагают привлекать к административной ответственности за хамское и оскорбительное поведение. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Александром Турчаком. Изменения вносятся в КоАП. За хамство и оскорбления при первом правонарушении предлагается дисквалифицировать чиновников на срок до года, в случае повторного нарушения — на срок до двух лет. Кроме того, за такие действия могут ввести штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

«До сегодняшнего дня подобные выходки были вне правового регулирования. Разбираться с ними приходилось в ручном режиме. «Единая Россия» подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство. В нем прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности», — заявил ранее Андрей Турчак.

Авторы подчеркивают, что в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, со стороны лиц, замещающих государственные или муниципальные должности. В пояснительной записке отмечается, что подобные действия вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления.

Также предлагается изменить понятие «оскорбление». Согласно действующему законодательству, это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Определение могут дополнить словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Напомним, что в начале апреля за хамство из «Единой России» был исключен экс-министр промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Такое решение было принято из-за нецензурной ругани Овсянникова в адрес представителей власти на контроле в Ижевском аэропорту. После исключения из партии он был уволен из Минпромторга.