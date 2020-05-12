Трагедия с ракетным катером ВМС Ирана отпугнет противников Тегерана

Инцидент в Иране с попаданием ракеты в свой же катер является далеко не уникальным в мировой военно-морской истории. Парадоксально, но факт: эта трагическая случайность заметно корректирует транслируемую западными СМИ оценку ВМС Ирана как якобы не располагающих современным и эффективным ударным вооружением.

К таким выводам пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший обстоятельства ЧП в Оманском заливе 10 мая, участниками которого стали иранские корабли — фрегат с управляемым ракетным оружием (УРО) Jamaran и ракетный катер Konarak.

Дефицит и неординарные методы

В силу нехватки собственных компетенций и режима санкций со стороны Запада Тегеран испытывает серьезные трудности с пополнением своих военно-морских сил новыми вымпелами. Дефицит современных боевых единиц подталкивает иранцев к решению проблемы довольно неординарными методами.

Прежде всего, Тегеран тиражирует уже устаревшие небольшие корабли западных проектов, «актуализируя» их путем установки китайских противокорабельных ракет (ПКР) или их клонов иранского производства. Примером такого подхода служит серия иранских фрегатов УРО, построенных в рамках проекта Moudge.

Эти корабли являются копиями фрегатов УРО типа Alvand, построенных британцами для Ирана еще в начале 1970-х. Начиная с головного корабля проекта Moudge, вступившего в строй 19 февраля 2010 года Jamaran (бортовой номер 76), эти фрегаты «осовремениваются» путем вооружения их ПКР Noor — иранской копии китайской ракеты С-802.

Кроме того, Тегеран с помощью все тех же китайских ПКР или их иранских клонов «перелицовывает» в ракетные катера гражданские плавединицы подходящего размера, обладающие мало-мальски приличной скоростью хода. Примером такого подхода служат 650-тонные построенные в Нидерландах или по лицензии в Иране малые суда. Они были разработаны судостроительным объединением Damen Shipyards Group и предназначались для доставки персонала и грузов на морские нефтедобывающие платформы.

Едва подняв иранские флаги, эти катера, способные развивать 21-узловой ход, были зачислены в ВМС Ирана как сторожевые. Позже иранцы начали переоборудовать их уже в ракетные катера путем установки на их корме пусковых установок с четверкой ПКР Noor. Одним из таких эрзац-ракетных катеров и стал Konarak (бортовой номер A1403), закончивший переоборудование и повторно принятый в состав ВМС Ирана 8 октября 2018 года.

Во время церемонии передачи нового-старого ракетного катера Konarak присутствовал командующий ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади. Вместе со своей свитой он сидел под навесом рядом с моделью Jamaran. Тогда еще никто не подозревал, что это окажется злой иронией судьбы…

Шансов увернуться не было

Дальше было так.

ВМС Исламской Республики Иран играют далеко не последнюю роль в обеспечении обороноспособности своей страны, тем более в условиях неослабевающей конфронтации с Вашингтоном и Эр-Риядом. Это обстоятельство побуждает иранских военных моряков не только регулярно устраивать зрелищные демонстрации своих возможностей в Персидском и Оманском заливах, но и усиленно заниматься боевой подготовкой.

В рамках последней фрегат УРО Jamaran должен был 10 мая отработать в Оманском заливе практические ракетные стрельбы по плавучей мишени. В тот же район отправился и ракетный катер Konarak, обеспечивавший мишенную обстановку.

По прошествии положенного времени Konarak доложил по радио, что мишень выставлена. А дальше произошло нечто непонятное. По всей видимости, Jamaran не стал дожидаться, когда ракетный катер отойдет от мишени на безопасное расстояние, и не уточнил местонахождение «напарника» по радио или с помощью РЛС. Практически сразу после получения радиодонесения с Konarak фрегат осуществил пуск ракет Noor.

С-802, чьей копией является Noor, — это экспортный вариант китайской дозвуковой противокорабельной ракеты средней дальности YJ-82, впервые показанной в 1989 году. Таким образом, номинально Noor — это не самое новое оружие. На практике же тактико-технические характеристики этой ПКР даже в условиях противодействия со стороны противника до сих пор обеспечивают 75%-ную вероятность поражения цели. По крайней мере, так утверждают разработчики ПКР.

При этом С-802 — оружие не только точное, но и достаточно убойное. Вес боевой части ракеты достигает 165 кг. Этого вполне достаточно, чтобы нокаутировать корабль класса «фрегат», а корабль поменьше — и вовсе отправить на дно.

Поэтому, например, когда 14 июля 2006 года попадание С-802, выпущенной «Хезболлой», получил израильский корвет УРО Hanit, евреям фантастически повезло, что ракета угодила не в борт или палубу корабля, а в кормовой кран. Корвет отделался «всего лишь» четырьмя погибшими, пожаром и последующим ремонтом стоимостью 40 млн долларов.

А вот иранцам 10 мая 2020 года повезло куда меньше.

На Noor установлена активная моноимпульсная радиолокационная головка самонаведения (ГСН), работающая в диапазоне 10–20 ГГц, и аппаратура приема команд коррекции с носителя, которая используется на начальном участке траектории до захвата цели. На Jamaran не сразу поняли, какую ошибку совершили. А когда поняли, увести ракету куда-то в сторону возможности уже не было, так как ее активная ГСН уже захватила цели. Точнее, одну цель.

В силу заложенного в головке алгоритма из двух обнаруженных целей — плавучая мишень и не успевший отойти от нее на безопасное расстояние ракетный катер — ракета выбрала цель наиболее крупную и радиоконтрастную. Разумеется, ею оказался Konarak. Шансов избежать попадания у иранского ракетного катера не было ни малейших.

Человеческий фактор

ПКР угодила точно в надстройку Konarak, разнеся ее в куски. При этом пробоин ниже ватерлинии катер не получил, что позволило ему остаться на плаву. Зато топливо разрушившейся ракеты разбрызгало по всей центральной части катера — на Konarak вспыхнул пожар.

Его последствия могли стать для невезучего катера фатальными, если бы огонь добрался до расположенных на корме пусковых установок противокорабельных ракет. Но грандиозного взрыва так и не произошло — то ли в этом выходе в море ПКР на катере отсутствовали, то ли… иранцам наконец-то начало везти.

В ночь с 10 на 11 мая первая информация об инциденте с катером стала появляться в соцсетях. Выглядела она апокалиптически: мол, катер от попадания ракеты затонул, а весь его экипаж из 40 человек погиб. Эту сплетню тут же подхватили западные СМИ, включая британский таблоид The Daily Mail.

К утру 11 мая Тегеран официально признал, что во время инцидента в ходе военных учений в Оманском заливе ВМС страны понесли потери.

«Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное», — уточнила пресс-служба ВС Ирана, добавив, что пострадавший корабль доставлен в порт.

Позже в Интернете появились фото- и видеоматериалы, подтвердившие, что под ракету с Jamaran подвернулся именно Konarak и что на катере имеются обширные повреждения. Но при этом Konarak все же не затонул!

Безусловно, инцидент с A1403 — это трагедия, которая выглядит особенно зловеще после гибели 8 января под Тегераном украинского авиалайнера Boeing 737-800, по официальной версии ошибочно сбитого средствами ПВО Ирана.

Вместе с тем нельзя не отметить, что история ВМФ знает немало случаев, когда пресловутый человеческий фактор приводил к непреднамеренному поражению ракетами собственных кораблей и судов.

1972 год — в действовавший у берегов Вьетнама американский крейсер УРО Worden случайно попала пара американских же противорадиолокационных ракет.

1987 год — во время учений ракетой-мишенью случайно оказался поражен малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Муссон».

2016 год — тайваньский корвет УРО Jin Chiang случайно выпустил ПКР, которая угодила в рыболовное судно.

И так далее, и тому подобное. Увы, малейшее небрежение при обращении с любым оружием способно привести к тяжелейшим последствиям. Не просто же так говорят, что воинские уставы написаны кровью…

Бей своих, чтоб чужие боялись

Будем надеяться, что иранские моряки сделают из случившегося правильные выводы. И не только иранские, кстати.

Возможно, кто-то этого не заметил, но трагический инцидент с иранским катером Konarak заметно корректирует транслируемую западными СМИ оценку военно-морских сил Ирана как не располагающих эффективным в современных условиях ударным вооружением. Словом, пусть и случайно, но у Тегерана получился весьма серьезный аргумент для отпугивания потенциальных противников, пусть даже в духе поговорки «Бей своих, чтоб чужие боялись».

Если иранцы закатали ПКР в собственный катер, который затем только чудом не затонул, то стоит ли после подобного шоу всерьез конфликтовать с ними, рискуя подставить под их ракеты уже американские, саудовские и прочие корабли?

Нам кажется, что не стоит.