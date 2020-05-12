Клинцевич назвал сроки исчезновения Украины с политической карты мира

Проблемы Украины усугубляются во всех сферах и через 50 лет она рискует исчезнуть с политической карты мира; США и ЕС не будут разбираться с проблемами Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Пересмотр соглашения

Украина хочет добиться пересмотра условий евроинтеграции. Такое заявление сделал вице-премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

«Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители», — отметил Пристайко.

По его словам, сегодня «большинство квот, которые были поставлены, уже не устраивают» Киев. Он отметил, что Украина уже перешла «этап первых контактов с ЕС в рамках соглашения о безтарифной торговле».

По мнению Пристайко, пришло время для углубления сферы сотрудничества с Европейским союзом, включая цифровую сферу, вопросы таможни, юстиции, а также в области обороны.

Украина никому не нужна

Как отметил Франц Клинцевич, заявление Украины о желании более тесной интеграции с Европейским союзом — «полная глупость». Украина с ее проблемами (социальными, экономическими и военными) не нужна Европейскому союзу.

«Дальнейшие проблемы Украины могут стать проблемами Евросоюза. И поэтому никто в ЕС не готов не то, что решать эти проблемы, а даже рассматривать их. У них своих проблем предостаточно, в том числе экономических. Думаю, заявление Украины о пересмотре условий евроинтеграции — это политический ад, который будет поддержан американскими кураторами. Они будут давить на Европейский союз, США выгодно давить на ЕС, переложить украинскую проблему на европейцев», — пояснил Франц Клинцевич.

При этом сенатор заметил, что американцы наивно думают, что управляют Евросоюзом. США запутались, уверен политик.

«Украина сегодня никому не нужна со своими проблемами. Единственная страна, которая могли бы закрыть эти проблемы, — это Россия, с которой можно было бы выстраивать экономические, политические, добрососедские связи. Больше ни с кем Украина решить свои проблемы не сможет. Вместе этого Киев вновь стреляет в ногу», — добавил Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что Европейский союз лишь посмеется над заявлением Киева. И лет через 50 ЕС рассмотрит эти проблемы, но к тому времени Украины уже не будет, уверен политик.

«Через 50 лет не будет ни Украины, ни этих политиков, не говоря уже о каком-либо подобии суверенитета. У Украины идет процесс разрушения, полная политическая деградация. Украина, к сожалению, движется в никуда», — заключил Франц Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о желании страны вступить в Евросоюз и заметил, что Украина может занять место Великобритании, которая недавно покинула ЕС. Зеленский считает, что его страна должна стремиться к тому, чтобы стать «лидером Восточной и Центральной Европы».